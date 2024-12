São Caetano homenageia diretora de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino

Final de ano é época de gratidão pelo encerramento de mais um ciclo. Para a professora Lina Maria Barletta Assi, diretora da EMI (Escola Municipal Integrada) Antônia Capovilla Tortorello, o mês de dezembro de 2024 é ainda mais significativo: encerra-se com chave de ouro uma história de 50 anos de dedicação à Educação de São Caetano do Sul.

Prestes a se aposentar, Lina Assi recebeu uma justa homenagem de suas colegas, diretoras de outras unidades de Educação Infantil, na terça-feira (17/12). Também estiveram presentes na singela cerimônia surpresa realizada no Salão dos Ladrilhos, no Palácio da Cerâmica, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior; o prefeito eleito, Tite Campanella e a secretária de Educação, Minéa Fratelli.

Emocionado, Auricchio dirigiu palavras de agradecimento à homenageada e às demais diretoras presentes. “Como prefeito, eu deixo a minha gratidão. Como cidadão e como pai, toda a minha admiração. A Lina representa todas as diretoras aqui presentes. Se a cidade tem esse nível de desenvolvimento na Educação, o pilar fundamental está em vocês.”

“Sua vida profissional em São Caetano é uma história de amor pela cidade, as famílias e as nossas crianças”, complementou o prefeito eleito Tite Campanella.

Em reconhecimento aos serviços prestados à Educação de São Caetano, a educadora recebeu uma placa da Prefeitura e agradeceu a homenagem com palavras carregadas de emoção: “Estou muito feliz. Não esperava por essa homenagem, só tenho a agradecer. Estou saindo com aquele sentimento de que ‘combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé”, declarou Lina.

TRAJETÓRIA INSPIRADORA

Lina Assi iniciou sua carreira na educação municipal de São Caetano na década de 1970, na EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Helena Musumeci, no Bairro Nova Gerty. Logo foi reconhecida pelo cuidado singular com as crianças, destacando-se por sua alegria e afeto.

Entre os anos de 1989 e 1992, atuou na equipe técnica da Diretoria de Educação. Em dezembro de 1992, ocupou o lugar que foi dela por 32 anos: direção da recém-inaugurada EMI Antônia Capovilla Tortorello, no Bairro Oswaldo Cruz.

Implementou uma gestão democrática e participativa, que uniu equipe gestora e famílias, tornando sua escola uma das referências na cidade. Entre suas iniciativas pioneiras, encontram-se, por exemplo, a implementação do projeto de Educação de Trânsito para Crianças, em 1997.

Também idealizou e viabilizou a publicação do livro “70 anos de História da Educação de São Caetano” pela Fundação Pró-Memória, concretizando o registro histórico da educação no município.

No momento de sua homenagem, ela revelou o desejo de produzir mais uma publicação: “Ainda quero escrever um livro das minhas memórias”.