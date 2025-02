São Caetano goleia o União fora de casa e fica no alto da tabela da A4

O São Caetano alcançou uma importante vitória na 4ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4, ao vencer o União Barbarense por 4 a 2 em um duelo cheio de emoções na Toca do Leão. O atacante Fábio Azevedo foi o protagonista da partida, anotando três gols e contribuindo decisivamente para a ascensão do time no torneio.

A recente vitória elevou o São Caetano a nove pontos na tabela, posicionando-o entre as equipes que disputam as primeiras colocações. Em contraste, o União Barbarense permaneceu com quatro pontos, continuando fora da zona de classificação para a fase seguinte.

Jogo intenso para ambos os lados

A partida começou em um ritmo acelerado, com o União Barbarense criando uma oportunidade significativa logo aos 9 minutos. Daniel teve uma boa chance ao girar e chutar forte, mas Vinícius, goleiro do São Caetano, fez uma defesa espetacular. No minuto seguinte, aproveitando uma falha defensiva do adversário, Daniel abriu o placar ao marcar após um giro dentro da área.

O São Caetano não levou muito tempo para reagir. Fábio Azevedo empatou aos 14 minutos, recebendo um passe em velocidade de Caio Felipe e finalizando na saída do goleiro. Apenas dois minutos depois, Azevedo voltou a brilhar ao receber outra assistência de Caio Felipe, que culminou em um segundo gol para a equipe da casa.

Apesar das tentativas do União Barbarense de igualar o marcador, incluindo uma oportunidade perdida por Lucas aos 20 minutos e outra defesa milagrosa de Vinícius aos 27 minutos, o primeiro tempo terminou com uma leve vantagem para o São Caetano.

Domínio no segundo tempo

Após o intervalo, o São Caetano rapidamente ampliou sua vantagem. Aos 3 minutos, Fábio Azevedo marcou seu terceiro gol após um lançamento em velocidade e um toque sutil sobre o goleiro. Logo depois, ele completou seu hat-trick com um gol que aumentou ainda mais a diferença no placar.

A equipe continuou pressionando e quase aumentou a contagem novamente aos 23 minutos, mas o chute de Caio Felipe foi defendido pelo goleiro adversário e ainda bateu no travessão. O União Barbarense tentou reagir e teve uma chance significativa aos 29 minutos, mas Ivo Ricardo manteve o resultado intacto com mais uma defesa impressionante.

No final da partida, um pênalti foi marcado para o União Barbarense. Daniel converteu a cobrança, encerrando o jogo com um placar final de 4 a 2.

E agora?

O próximo desafio para o São Caetano será contra o Vocem no sábado às 19h30 no Tonicão, em Assis. Já o União Barbarense visitará o Taquaritinga no mesmo dia às 15h.