São Caetano Futebol e a USCS anunciam parceria

A diretoria do São Caetano Futebol e da Universidade de São Caetano do Sul (USCS) anunciaram uma parceria entre as partes visando integrar os profissionais e estagiários da instituição de ensino na estrutura do clube.

O projeto visa o atendimento para atletas de todas as categorias, inclusive do futebol profissional e irá assistir a estrutura do São Caetano Futebol em áreas multidisciplinares que envolvam a preparação física, saúde, comunicação e gestão administrativa.

A parceria foi assinada pelo presidente Jorge Machado e pelo reitor da universidade de São Caetano do Sul, Leandro Prearo.

“A integração dos órgãos representativos da cidade com o clube é fundamental para o resgate de mesmo e a evolução de nossas atividades. Além disso estaremos colaborando com a formação e capacitação de novos profissionais que irão conduzir as ações de nossa cidade nas mais diversas áreas de trabalho. O time existe para a cidade e assim conduziremos nossa gestão de integração e pluralidade de agentes em prol do sucesso do Azulão”, declarou o presidente Jorge Machado.