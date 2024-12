São Caetano firma parceria com o IMT para desenvolvimento de tecnologias assistivas

A Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida) da Prefeitura de São Caetano e o IMT (Instituto Mauá de Tecnologia) firmaram convênio de cooperação técnico-científica para o desenvolvimento de tecnologias assistivas, que são equipamentos, dispositivos, recursos e estratégias cujo objetivo é melhorar a funcionalidade de pessoas com deficiência. A iniciativa é inédita e tem o objetivo de criar soluções inovadoras que promovam a autonomia, a inclusão e a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência.

“O convênio foi muito bem planejado, pensando-se nos ganhos reais que parcerias assim podem trazer aos usuários de equipamentos da Prefeitura. Buscamos trazer outros setores para contribuir na construção de ações reais, conhecimento técnico e fomento, assim como atuar conosco em programas já amadurecidos, mas que precisam de parcerias para se concretizarem. A Mauá é a primeira de muitas possibilidades de construções a muitas mãos que podemos fazer pela causa PCD”, declara a secretária da Sedef, Andrea Alencar.

Segundo a técnica em Tecnologia Assistiva da Sedef, Rosângela Estrella, estão envolvidos nessa parceria os cursos de Robótica, Design, TI e Engenharias. “Essa é uma ação intersetorial e multiprofissional. Os profissionais de Saúde e Educação também vão participar desse processo. O desenvolvimento de tecnologia assistiva requer muitos profissionais trabalhando de forma colaborativa. Eles vão criar alternativas a partir das demandas reais da nossa população, com vistas a criar recursos mais acessíveis para todos.”

“Essa parceria representa um marco no desenvolvimento de tecnologias assistivas no Brasil. Nosso objetivo é unir o conhecimento técnico do IMT às demandas sociais da Sedef, garantindo que a tecnologia seja uma ferramenta de transformação para a inclusão e a cidadania”, destaca o engenheiro e coordenador do laboratório FabLab do Instituto Mauá de Tecnologia, Guilherme Hiroji Anraku Ikeda.

A Sedef, reconhecida por suas ações transformadoras no município, já conta com um histórico de investimentos em recursos como cadeiras de rodas, órteses e próteses para a população em situação de vulnerabilidade. Contudo, com o crescimento da demanda por novas tecnologias, especialmente após a pandemia de Covid-19, a necessidade de ampliar o acesso a soluções assistivas se tornou ainda mais evidente.

Por meio dessa parceria, espera-se desenvolver produtos e serviços que facilitem a inclusão de pessoas com deficiência nos mais diversos ambientes: familiar, escolar, profissional, cultural e esportivo. “São Caetano do Sul já é um modelo de políticas públicas para a inclusão, e essa colaboração reforça o compromisso de tornar a cidade uma referência nacional em acessibilidade e inovação”, complementa Ikeda.

O convênio entre IMT e Sedef reafirma o papel da ciência e da tecnologia no enfrentamento das desigualdades sociais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.