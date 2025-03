São Caetano firma parceria com a Prodesp para implantação de Sistema Eletrônico de Informações

“Em breve não teremos mais papeis sobre a mesa”, celebra o advogado Allan Frazatti, Procurador Geral do Município de São Caetano do Sul. Ele está à frente da comissão responsável pela implantação de sistema eletrônico que vai transformar a gestão da cidade.

O primeiro passo já foi dado: a Prefeitura assinou uma parceria com a Prodesp, a empresa de tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, para a utilização do SEI (Sistema Eletrônico de Informações). Esse sistema permitirá a produção e gestão de todos os processos administrativos da Prefeitura em formato digital.

Criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o SEI já é utilizado pelo governo federal, municípios e estados, permitindo redução da burocracia e aumento da transparência e da segurança dos dados. Além de garantir rastreabilidade aos documentos, a estrutura física da Prodesp também garante maior segurança do que empresas privadas de digitalização e gestão de arquivos. Outra vantagem é a economia de papel, proporcionando sustentabilidade ambiental e financeira.

Para mudar a cultura do papel para o digital, todos os setores da Prefeitura já estão envolvidos em uma ampla mobilização, que envolve a capacitação de multiplicadores da administração direta e indireta (USCS, Saesa, Fundação das Artes e Fundação Pró-Memória).