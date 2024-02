São Caetano firma convênio com Google na área da mobilidade inteligente e sustentável

O prefeito José Auricchio Júnior reuniu-se com representantes do Google na segunda-feira (26/2), na sede da empresa, em São Paulo, para assinar uma parceria com a companhia para a produção de estudo sobre o impacto da emissão do CO2 na mobilidade urbana.

Os dados coletados e disponibilizados integram o estudo sobre o Environmental Insights Explorer (EIE), do Google, uma ferramenta on-line de insights e dados que ajudam cidades e regiões a medirem fontes de emissão de CO2, como construções e meios de transporte. O objetivo é mensurar os impactos da mobilidade urbana de São Caetano na emissão de dióxido de carbono, por meio de dados e inteligência artificial.

“São Caetano é pioneira em abraçar esse convênio com o Google Cloud, Waze for Cities e EIE no sentido de obter e disponibilizar informações para que a gente possa diminuir o tempo de deslocamento na nossa cidade. Além disso, a médio e longo prazo, conseguiremos medir, controlar e diminuir a emissão de gás carbônico. Este é o nosso compromisso com as futuras gerações no que tange à melhoria da mobilidade e à qualidade do meio ambiente”, ressaltou Auricchio.

Com o compartilhamento de informações dentro do programa Waze for Cities será possível, por exemplo, usar insights úteis para redesenhar percursos, adicionar mais fiscalizações em áreas problemáticas e, consequentemente, reduzir o número de acidentes de trânsito.

As informações em tempo real serão compartilhadas a fim de identificar, além do trânsito, outros alertas, como qualidade das vias, aviso de obras, eventos climáticos, emissão de gás carbônico e poluentes. Os relatórios produzidos darão embasamento para propor políticas públicas de mobilidade e sustentabilidade que vão melhorar a vida dos moradores.

Todo esse compartilhamento de informações em tempo real será possível graças ao uso da plataforma de Business Intelligence, do Google Cloud, que auxilia a Prefeitura de São Caetano na análise, no tratamento e na visualização dos dados provenientes das mais variadas fontes.