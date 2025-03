São Caetano faz intermediação de vagas de emprego para obras do ReFundação

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedeti (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação), faz intermediação de 41 vagas abertas para diversos setores que atuarão nas obras do Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e de Saneamento Básico de São Caetano do Sul), responsável por gerenciar o ReFundação, o maior projeto de combate às enchentes da história da cidade.

As oportunidades são para profissionais das áreas de construção civil, incluindo ajudante geral de obras, armador, carpinteiro, encarregado de infra, feitor de obras, operador de equipamento leve, pedreiro, soldador e vigia. Há também vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer na terça-feira (25/3), das 8h às 16h, no endereço da obra: Rua Ceará, 519, Bairro Fundação, São Caetano. No local, os candidatos passarão por uma entrevista com a equipe de Recrutamento e Seleção. É necessário levar documentos como a Carteira de Trabalho e outros comprovantes profissionais.

O Prodesa é o programa responsável por gerenciar as obras do ReFundação, que visa melhorar a infraestrutura de drenagem e saneamento da cidade, além de combater as enchentes que afetam a região. O projeto inclui a construção de um piscinão no Bairro Fundação, a ampliação de galerias pluviais e a elevação do muro de proteção na Avenida dos Estados, entre outras intervenções, como revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no Centro.

A abertura dessas vagas é uma oportunidade para os moradores de São Caetano do Sul contribuírem diretamente para o desenvolvimento da cidade, além de gerar emprego e renda para a população local. A Sedeti atua como intermediária no processo de contratação, garantindo transparência e eficiência na seleção dos profissionais.