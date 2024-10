São Caetano entrega prêmios do programa Nossa Nota

Nesta segunda-feira (14/10), o vice-prefeito de São Caetano do Sul, Carlos Humberto Seraphim (representando o prefeito José Auricchio Júnior) fez a entrega dos prêmios do programa Nossa Nota: um prêmio de R$50 mil e dez de R$15 mil.

A cerimônia ocorreu no Palácio da Cerâmica, com a presença de representantes da administração municipal e da Câmara. O vice-prefeito parabenizou os contemplados e os agradeceu por solicitarem as notas fiscais de serviços com as quais participaram do programa: “Graças à arrecadação, São Caetano pode oferecer serviços públicos de qualidade”, lembrou.

O Programa Nossa Nota é uma iniciativa da Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria da Fazenda, para combater a evasão fiscal e estimular a cidadania responsável. Podem participar do sorteio os usuários de serviços (pessoas físicas), identificados na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica por meio do CPF.

Samuca Fermino/PMSCS

“Esse programa é fundamental para a cidade. De forma lúdica, ele traz a consciência do papel do cidadão e de sua relação com o poder público e os impostos. Os participantes são exemplos de cidadania: além de fomentar o comércio local, quem participa do programa também contribui com o desenvolvimento econômico-social por meio da arrecadação, que volta como serviços públicos para toda a sociedade”, enfatizou a secretária de Fazenda, Stefânia Wludarski.

Daniele Bonadio, contemplada com o maior valor, de 50 mil reais, vai continuar pedindo as notas fiscais de serviços, o que já se tornou um hábito. Tanto que ela nem se lembrava mais do prêmio quando recebeu a boa notícia. “Foi um susto!”. Ela diz que pretende pagar dívidas e ficar mais tranquila com suas finanças.

David Yanover, que ganhou 15 mil reais, chegou até a achar que a notícia da premiação era algum tipo de golpe, mas logo entrou no site do Programa Nossa Nota e viu a relação oficial dos ganhadores. Ele também já tem destino certo para o prêmio: pretende visitar familiares na Argentina, junto com a esposa e a filha.

COMO PARTICIPAR

Para participar, o consumidor deve, primeiro, fazer um cadastro no site do programa (https://nossanota.saocaetanodosul.sp.gov.br/). Depois, basta pedir para inserir o número de seu CPF nas notas fiscais dos estabelecimentos prestadores de serviços: salões de cabeleireiros, lavanderias, escolas particulares, estacionamentos, academias, oficinas mecânicas, pet shops e hotéis, entre outros. Os estabelecimentos são identificados com o adesivo da Nossa Nota.

Toda vez que o usuário do serviço pede a Nossa Nota, ela é cadastrada automaticamente. E a cada cem reais gastos é gerado um cupom eletrônico com um número que concorre em sorteio da Loteria Federal. Os valores podem ser acumulados: por exemplo, se o consumidor gastou 50 reais no salão de beleza e mais 50 reais no pet shop já tem direito a um cupom.

Após cada sorteio, todos os valores e cupons são zerados. Os ganhadores desta edição foram sorteados pela extração do dia 22/06, dentre os cupons emitidos no período de 01/05 a 30/04.