São Caetano entrega o novo Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, entregou nesta quarta-feira (11/12) o novo Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares, no Bairro Oswaldo Cruz. Esta é a segunda etapa concluída da reforma do Complexo de Saúde da Rua Peri – a primeira foi a entrega do Centro de Oncologia, em novembro.

“A Oftalmologia é um dos serviços de Saúde mais bem avaliados pela população, mas que possui uma demanda crescente, que exige um espaço mais adequado para o tratamento das patologias oculares”, afirmou Auricchio.

O espaço foi redesenhado, setorizando os serviços semelhantes: todos os consultórios estão junto à recepção, todos os exames estão em um mesmo corredor e todas as salas de agendamento estão concentradas em um outro corredor.

Além disso, foi criado mais um consultório, totalizando seis, e a sala de espera foi ampliada em 40% (de 116 para 162 lugares). Toda a unidade está climatizada – também foram realizadas revisões elétrica e hidráulica.

O Hospital de Olhos realiza cerca de 5.310 atendimentos por mês, entre consultas, exames e outros procedimentos.

“Temos uma unidade renovada, que oferecerá mais conforto aos pacientes e atendimentos mais humanizados e de qualidade”, concluiu o secretário municipal de Saúde, Guilherme Esposito.

O prefeito eleito, Tite Campanella, também participou do ato.

JAIME TAVARES

Jaime Tavares exerceu a Medicina por quase 50 anos em São Caetano do Sul. Primeiro como médico generalista, depois como oftalmologista.

Foi vereador e secretário de Saúde nas segundas gestões dos prefeitos Anacleto Campanella e Hermógenes Walter Braido. “Era um homem muito bom, conciliador. Hoje, onde quer que esteja, ele está muito feliz ao ver renovado um hospital desse porte, que, tenho certeza, continuará prestando grandes serviços à comunidade”, discorreu o filho do homenageado, Jayme Tavares.