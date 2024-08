São Caetano entrega Novo Viaduto Independência neste sábado

O prefeito José Auricchio Júnior inaugura neste sábado (10/8), às 10h, o Novo Viaduto Independência, o primeiro viaduto estaiado do ABC. Uma das principais vias de São Caetano do Sul, que liga o município às outras cidades do Grande ABC e à Capital, o viaduto recebe, em média, cerca de 16 mil veículos por dia.

As obras de requalificação e modernização foram necessárias em virtude do estado crítico do Viaduto Independência, o que poderia comprometer a segurança dos motoristas caso as intervenções não fossem realizadas. A via foi construída em 1973 como transposição à via férrea Santos-Jundiaí.

As obras tiveram início no fim de 2022. Foram investidos R$ 53,6 milhões, sendo R$ 26 milhões referentes ao convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado (viabilizados em articulação encabeçada pelo deputado estadual Thiago Auricchio) e R$ 27,6 milhões pela Prefeitura.

DETALHES DAS OBRAS

Remoção das tubulações de água existentes, construção de pórtico em estrutura de aço para fixar os estaios, construção de viga de apoio interna ao “caixão perdido” do viaduto para fixar os estaios, construção dos estais, içamento do vão central do viaduto, troca de todos os aparelhos de apoio, jateamento e lixamento das estruturas de concreto, recuperação de todas as juntas de dilatação do viaduto, demolição e recuperação do pavimento existente, recuperação da drenagem do viaduto, recuperação da iluminação pública em LED, sinalização viária e recapeamento completo.

O Novo Viaduto Independência faz parte do programa Avança São Caetano, o maior programa de obras da história da cidade. Ao todo, são 97 intervenções nas áreas de Saúde, Educação, Lazer, Cultura, Mobilidade Urbana e combate às enchentes, entre outras – o investimento total previsto é de R$ 713 milhões.