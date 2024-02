São Caetano entrega mais um campo de futebol e homenageia Lazinho

A Prefeitura de São Caetano do Sul inaugurou na manhã deste sábado (17/2) o CER (Centro Esportivo e Recreativo) Lázaro de Assis Negreiros Filho, totalmente adequado para receber partidas da LSF (Liga Sancaetanense de Futebol), que organiza o futebol amador da cidade.

A entrega do quinto campo de futebol da cidade é mais uma etapa do Programa Pró-Clubes, que revitaliza os centros esportivos. As obras do local foram realizadas pela Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos), com investimento de R$ 380 mil. Já foram investidos mais de R$ 2 milhões no Pró-Clubes.

O local, onde por muito tempo treinou o time da AD São Caetano, agora receberá também a nova sede da LSF, além de contar com troca dos alambrados, construção de cinco novos vestiários (quatro para clubes e um para arbitragem), revisão elétrica e hidráulica, pintura geral, lanchonete e iluminação no campo, que poderá receber partidas noturnas.

“Este espaço está retornando a quem era de direito, à comunidade do futebol amador, e ainda receberá a população da cidade através do PEC (Programa Esportivo Comunitário). Além de ser um espaço totalmente revitalizado, readequado, ainda leva consigo uma homenagem das mais merecidas, exatamente por quem foi Lázaro de Assis Negreiros Filho, o Lazinho, ex-presidente da Liga e um homem espetacular que, acima de tudo, tinha a excelência em agregar todos os clubes da várzea e todas as pessoas em sua volta. Posso dizer que tive o prazer de conviver com o Lazinho por quase uma década”, disse o prefeito José Auricchio Júnior.

Também presente à cerimônia, o deputado estadual Thiago Auricchio relembrou momentos do ex-presidente Lazinho. “Eu ainda era pequeno, mas me lembro bem de todas as vezes que meu pai falava sobre o Lazinho, era sempre de uma forma muito respeitosa por tudo aquilo que ele sempre representou para o futebol amador de São Caetano”, complementou.

Também estiveram presentes à inauguração do CER Lázaro de Assis Negreiros Filho o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim, os secretários Luiz Galarraga (Sesurb), Mauro Chekin (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), demais secretários, vereadores e os filhos o homenageado, Leandro e Natália de Assis Negreiros, que receberam uma placa e flores das mãos do prefeito e do vice-prefeito, respectivamente.

LÁZARO DE ASSIS NEGREIROS FILHO, O LAZINHO

Lázaro de Assis Negreiros Filho, mais conhecido como Lazinho, nasceu na Vila Califórnia, em São Paulo, em 8 de novembro de 1956. Filho de Lázaro de Assis Negreiros e Maria Aparecida de Assis Negreiros, foi casado com Jacinta da Silva Assis Negreiros, com quem teve três filhos (Renato da Silva Assis Negreiros, Leandro da Silva Assis Negreiros e Natália de Assis Negreiros) e cinco netos.

Iniciou seus estudos no SESI e cursou ginásio e colegial na Escola Estadual Idalina Macedo da Costa Sodré. Trabalhou como auxiliar na Tecelagem Abdala, e, posteriormente, como auxiliar de escritório e encarregado no departamento pessoal da Refratários Scatone. Durante oito anos, prestou serviço no Armarinhos Alô Alô São Paulo, como encarregado de departamento pessoal.

Foi símbolo do esporte amador em São Caetano, e sua caminhada como diretor começou na década de 1970, quando presidiu a ACRE (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva) Luiz Gama/Corinthians. Conduziu a LSF (Liga Sancaetanense de Futebol) por 20 anos. Lazinho também era apaixonado pelo samba e presidiu por seis anos a LIES (Liga Independente das Escolas de Samba) de São Caetano. Entre 1976 a 1992, foi ritmista da GRCES Gaviões da Fiel e, em 1989, ajudou a fundar a Associação Desportiva São Caetano, o Azulão.

Em 1996, fundou a Uniligas (União das Ligas do ABCDMRR), grupo responsável pelo campeonato amador de futebol que envolve times das cidades do Grande ABC. Em junho de 2011, Lazinho recebeu o título de cidadão sulsancaetanense na Câmara Municipal (propositura do vereador Maurício Fernandes), pelos relevantes serviços prestados à cidade que o acolheu. Lazinho faleceu em 22 de novembro de 2013, aos 56 anos.