São Caetano entrega Centro de Oncologia modernizado e ampliado

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, e o secretário de Saúde, Guilherme Crepaldi Esposito, entregaram nesta segunda-feira (18/11) a reforma e ampliação do Centro de Oncologia e Hemoterapia Luiz Rodrigues Neves, primeira fase das obras de revitalização e ampliação do Complexo de Saúde Especializada, formado pelo Centro de Oncologia, Hospital de Olhos e o Mover Transporte Sanitário. O espaço, localizado na Rua Peri, 361, no Bairro Oswaldo Cruz, recebeu investimento de R$ 628 mil, incluindo obra e mobiliário.

“Assumimos a responsabilidade e todo custeio da oncologia do município, o que apesar de nos encher de orgulho, deixa uma preocupação. Temos um sistema que traz respostas cada vez mais assertivas, porém onerosas aos cofres públicos. A oncologia é uma especialidade muito sensível. O câncer é uma das doenças que mais avançam, junto com as cardiopatias, e temos que ter respostas rápidas para isso. Estamos quase duplicando o atendimento, que se dará com mais conforto, carinho e eficiência”, afirmou Auricchio.

Com a saída do Núcleo Municipal de Hemoterapia do prédio, o Centro de Oncologia foi ampliado com aumento da recepção, novos consultórios, espaço humanizado para pacientes e leitos para pacientes que recebem quimioterapia, ampliando em 30% a capacidade de atendimento. O espaço atende em média 945 pacientes por mês, sendo 200 infusões de quimioterapia.

“O novo espaço está mais amplo, acolhedor e confortável para nossos pacientes. Foi projetado de forma com que a equipe médica e de enfermagem estejam sempre próximas do paciente. Os boxes individualizados permitem mais conforto aos pacientes, com poltronas para acompanhantes”, afirmou Guilherme.

Com a ampliação do serviço, será possível realizar também a quimioterapia de BCG (para tratamento de câncer de bexiga) e infusão para doenças autoimunes, como artrite, lúpus, doença de Crohn, entre outras. O espaço conta com 12 boxes e cinco consultórios. Três são novos, possibilitando a ampliação da capacidade de atendimento em cerca de 100 consultas a mais por mês, além de sala de coleta, triagem e farmácia.

“Temos cerca de 1,5 mil pacientes circulando por mês em nosso serviço. Alguns passam várias vezes na unidade. São cerca de 30 novos casos por mês e mais de 3 mil quimioterapias por ano”, explicou a médica coordenadora do serviço, Patricia Santi.

Além do atendimento oncológico, o espaço conta com equipe multiprofissional com atendimentos em nutrição, psicologia e serviço social.

Durante a inauguração, Cintia Maria Neves da Cruz, neta de Luiz Rodrigues Neves, que dá nome ao local, recebeu homenagem remetendo à atuação do líder autonomista, que será sempre lembrado pela batalha na construção do Hospital São Caetano e do Jornal de São Caetano. Luiz Rodrigues Neves começou a trabalhar cedo, como office boy e chegou ao cargo de superintendente da empresa produtos alimentícios nacionais, a Pan.

Após a conquista da autonomia de São Caetano, foi eleito vereador por três legislaturas.

A próxima etapa das obras do Complexo de Saúde Especializada será a reforma do Hospital de Olhos, prevista para iniciar dia 22. Enquanto o espaço estiver em obra, os atendimentos serão transferidos para o subsolo, com entrada pela Avenida Vital Brasil.