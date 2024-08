São Caetano encerra semana de preparação para enfrentar o União Suzano

Hoje pela manhã o elenco profissional do São Caetano realizou seu último trabalho antes da partida de amanhã diante do União Suzano fora de casa.

O jogo é válido pela oitava rodada da Copa Paulista e o São Caetano lidera o grupo cinco com quatorze pontos.

Para este compromisso o treinador Edson Vieira não poderá contar com os atletas Fabinho, expulso diante do Juventus e Romão que levou o terceiro cartão amarelo. Por conta do desgaste da competição alguns jogadores encontram-se com dores e são dúvidas para a formação titular da equipe.

“Em um campeonato como a Copa Paulista é absolutamente natural que alguns atletas fiquem de fora de uma ou outra partida, por isso que nos preparamos com um elenco que ofereça alternativas, além da nossa base que está bem estruturada e conectada com o trabalho do profissional “, declarou Edson Vieira.