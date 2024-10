São Caetano emite receita digital em toda a rede hospitalar

A Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul está cada vez mais perto de eliminar o uso de papeis. Há dois meses uma nova etapa foi iniciada com a emissão de receitas digitais, realizada por toda equipe médica que atende nos cinco hospitais da rede. No período foram emitidas 23 mil receitas de forma digital, chegando ao paciente por SMS e WhatsApp.

“Temos um passo importante no programa que lançamos em 2020, Papel Zero – São Caetano 100% Digital, que tem como objetivo eliminar o uso do papel em documentos oficiais, conquistando mais agilidade, eficiência, economia e transparência na gestão pública. A Saúde caminha para eliminar 90% do uso de papeis e gerar economia de R$ 1,2 milhão ao ano”, destacou o prefeito José Auricchio Júnior, que esteve no Complexo Hospitalar de Clínicas nesta terça-feira (29/10) para conhecer o processo de envio das receitas digitais.

A ação foi possível graças à etapa inicial do projeto, a implantação do prontuário eletrônico, em 2017. “Em março de 2024, toda equipe médica fez a certificação digital, em uma primeira etapa do projeto. Em agosto, a equipe dos hospitais passou a emitir as receitas digitais direto ao celular do paciente, facilitando o acesso às informações médicas prescritas. Em dezembro iniciaremos a implantação na Atenção Básica”, projetou o secretário de Saúde, Guilherme Espósito.

“A digitalização da receita ajuda a evitar erros de leitura ou interpretação, e possibilita a emissão de receitas à distância, no caso das consultas por telemedicina. Para o paciente, o grande benefício é não precisar imprimir a receita, com a facilidade de tê-la no celular, sem a possibilidade de perda. O que temos pedido a todos é a atualização do cadastro nas unidades de Saúde, pois precisamos de um número de celular e e-mail para a emissão das receitas digitais”, explicou o coordenador da equipe de Ortopedia e Traumatologia do município, Luiz Fabiano Taniguchi.

Com a digitalização das receitas, das 45 impressoras locadas para utilização na rede hospitalar, 34 foram devolvidas. Na próxima fase de implantação, com início previsto para dezembro na Atenção Básica, serão devolvidas mais 40 impressoras, com a Secretaria de Saúde atingindo 90% da redução de impressões e uso de papeis.