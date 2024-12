São Caetano é premiada com Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização 2024

A Rede Municipal de Ensino de São Caetano conquistou mais um reconhecimento de sua qualidade, ao ser contemplada com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024 na categoria mais alta: a Ouro.

“É mais um resultado do trabalho consistente que tem sido realizado pela Secretaria de Educação (Seeduc), em favor da alfabetização de nossas crianças. Educação tem sido a prioridade dessa gestão e é uma alegria ver esse esforço recompensado”, declarou o prefeito José Auricchio Júnior.

Criado em setembro deste ano, por iniciativa do Ministério da Educação, o Selo Compromisso com a Alfabetização visa a reconhecer e valorizar os esforços das secretarias de Educação na alfabetização das crianças brasileiras, celebrando os avanços alcançados ao longo do ano. A participação é aberta às secretarias de Educação (de estados, municípios e Distrito Federal), que tenham aderido ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, estabelecido pelo Governo Federal, em junho de 2023.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi realizada por uma comissão técnica composta pelos articuladores regionais e nacionais da Renalfa (Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização).

Os avaliadores levaram em conta os seguintes critérios: colaboração entre os entes federativos (estados, municípios e Distrito Federal); institucionalização e implementação da política de alfabetização; implementação das ações de formação de professores e gestores e distribuição de materiais didáticos complementares de apoio à alfabetização.

As secretarias de Educação que atenderam aos pré-requisitos foram avaliadas e pontuadas numa escala de zero a 100 pontos. Com base na pontuação, foram concedidos selos em três categorias:

• Bronze - para pontuações entre 45 e 64 pontos;

• Prata – para pontuações entre 65 e 84 pontos;

• Ouro – para pontuações entre 85 e 100 pontos.

São Caetano alcançou a pontuação de 90, conquistando o Selo Ouro. Segundo a secretária de Educação, Minéa Fratelli, o planejamento estratégico da Seeduc, com metas bem definidas e um conjunto de profissionais competentes para a organização das formações e das ações com as escolas, explicam o bom desempenho.

“Há formação para professores e gestores, supervisores de ensino que acompanham as ações na escola com a gestão e formadores que atuam diretamente com professores, de modo que a prática possa ser objeto de reflexão. Ademais, avaliações do aprendizado e sondagens são realizadas de forma frequente para acompanhar os processos de ensino e de aprendizagem”, resumiu Minéa.

Outro aspecto fundamental da qualidade conquistada é a valorização dos profissionais da Educação, evidenciada pela redução de um terço na jornada de trabalho, o plano de carreira do magistério e o pagamento do piso salarial nacional. Esses esforços combinados garantem que a educação seja uma prioridade contínua, refletindo nos excelentes índices de alfabetização do município.

PRÊMIO

Ao longo de 2024, o sucesso da Rede Municipal de Ensino na alfabetização conquistou outros reconhecimentos. Em fevereiro, São Caetano foi uma das cidades vencedoras do Prêmio Destaque em Alfabetização, na categoria Maior Percentual de Leitores. O anúncio foi feito por ocasião do lançamento do Programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado de São Paulo.

O prêmio foi concedido com base na Avaliação de Fluência Leitora, realizada pelo governo estadual no ano passado, para mensurar o desempenho individual dos alunos de escolas estaduais e municipais na leitura e compreensão de textos escritos.

Em maio, o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que São Caetano é a cidade mais alfabetizada da Região Sudeste. São Caetano é a terceira cidade com maior índice de alfabetização do Brasil na faixa etária de 15 anos, e a primeira dentre os municípios que têm entre 100 mil e 500 mil habitantes.

Com 98,84% dessa população alfabetizada, São Caetano ocupa posição excepcional entre todos os 5.570 municípios brasileiros, ficando atrás apenas de São João do Oeste (Santa Catarina), que tem 99,1% da população alfabetizada nessa faixa etária, e Westfália (Rio Grande do Sul), com 98,95% de taxa de alfabetização.