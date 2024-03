São Caetano é o polo de geração de empregos do Grande ABC

São Caetano do Sul se destaca como líder em geração de empregos no Grande ABC, concentrando mais da metade das vagas disponíveis na região. São 1031 vagas, fruto de iniciativas pioneiras voltadas para o desenvolvimento empresarial.

“Estamos muito satisfeitos com o contínuo crescimento de nossa cidade. Isso é o resultado direto de nossos esforços, focados em criar um ambiente favorável para negócios e investimentos”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior.

Um conjunto de ações impulsionam o desenvolvimento econômico de São Caetano, norteado no conceito de cidade inteligente. A Prefeitura desempenha um papel ativo, destacado pela inovação e tecnologia, que atraem novas empresas e geram empregos.

A inauguração do Parque Tecnológico Municipal, destinado a startups da região para aceleração, e o lançamento do Programa Startups for Students, voltado para alunos do Ensino Médio, são exemplos dessas iniciativas. Além disso, o Portal do Emprego facilita a conexão entre empresas e trabalhadores, promovendo um retorno rápido ao mercado de trabalho.

Essas ações têm fortalecido São Caetano como um centro econômico dinâmico e sustentável, reforçado pela posição de cidade mais competitiva do ABC, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública) em agosto de 2023.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação (Sedeti), Daniel Córdoba, reforça o compromisso da Prefeitura com a geração de emprego e renda. “Nossa estratégia de promoção empresarial e tecnológica tem sido fundamental para atrair investimentos e abrir novas oportunidades de trabalho. Estamos comprometidos em continuar fortalecendo esse ambiente propício ao crescimento econômico e à criação de empregos.”