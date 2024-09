São Caetano é a única cidade do Brasil a participar de pesquisa sobre antimicrobianos

São Caetano foi escolhida pela USP (Universidade de São Paulo) e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) para participar do programa que fez estudos de campo na Atenção Básica avaliando a utilização dos antimicrobianos de forma racional. A pesquisa teve início em novembro de 2023 e, na terça-feira (3/9), em evento realizado no Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação) Zilda Arns aconteceu o lançamento das cartilhas produzidas após os estudos. O material será distribuído para médicos, equipes multi e Agentes Comunitários de Saúde de todas as UBSs.

O projeto desenvolvido pelo CAMO-Net, consórcio global de pesquisa liderado pelo Imperial College London, envolve instituições de 11 países. O objetivo é aprimorar as práticas de uso de antimicrobianos e identificar facilitadores e barreiras em ambientes complexos e urbanos.

O prefeito José Auricchio Júnior, que recebeu os primeiros exemplares das cartilhas, agradeceu a toda equipe que trabalhou arduamente no projeto. “Minha palavra é gratidão, por terem permitido que São Caetano do Sul fosse inserida em estudo internacional, com financiamento internacional, sendo a USP o hub do Brasil e possibilitando convênio através da nossa universidade. A rede foi utilizada para realizar uma pesquisa muito importante, que mede o impacto na prescrição de antibióticos. Nossa cidade ganha e as cartilhas enriquecem as atividades da atenção primária”, destacou Auricchio.

“Trazer a academia, parceria com a universidade, e pesquisas clínicas nos ajudam a definir melhores práticas de tratamento e cuidados, e nos traz informações eficazes transformando nossa gestão, cada vez mais, eficiente”, afirmou o secretário de Saúde, Guilherme Esposito.

“Se quiserem ver uma cientista feliz é agora: o momento em que a pesquisa sai da universidade e vai para o mundo real. São Caetano está se tornando um centro importante de pesquisas como essa. Tenho certeza de que o manual, produzido com os estudos aqui realizados, será usado em todas as UBSs do País”, comemorou a professora e pesquisadora da USCS e professora titular da USP, Ester Sabino.

A coordenadora no Brasil do Projeto CAMO-Net Brasil é a Professora titular do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da USP, Anna Sara Levin. “O Brasil está fazendo parte de um consórcio de pesquisa de melhoria do uso de antimicrobianos. Estamos mostrando como usar de forma racional os antibióticos, para diminuir a resistência bacteriana. Nosso projeto é único em todos os sentidos, somos a única cidade do País a participar, e a pesquisa foi feita na Atenção Primária à Saúde, todos os estudos até o momento foram feitos em hospitais. Certamente, nosso trabalho será um laboratório de algo que funciona para o Brasil inteiro e quiçá para o mundo”, acrescentou Anna.

Baseado na coleta de todos os dados, o projeto resultou na criação de um guia e duas cartilhas destinadas a toda equipe de Atenção Primária à Saúde, responsável por uma parcela considerável de prescrição desses medicamentos. “O projeto une todas as características que se preconiza como excelência na universidade, o tripé pesquisa, ensino e assistência. Esse é o motivo de tanto orgulho de estarmos aqui, vamos formar profissionais e ter intervenção junto à população. Trabalharemos com a mudança de cultura e com todos os stakeholders”, destacou o reitor da USCS, Leandro Prearo.

O evento reuniu quase 200 profissionais e médicos pesquisadores das universidades para o lançamento do guia: Antimicrobianos na Prática Clínica: Um Guia para Profissionais na Atenção Primária à Saúde; e das cartilhas: O Papel dos Profissionais na Gestão de Antimicrobianos: Uma Cartilha para a Atenção Básica e Uso correto do antimicrobiano: o seu cuidado faz toda a diferença.

A partir desta quinta-feira (5), todas as Unidades Básicas de Saúde receberão capacitação sobre o uso racional dos antimicrobianos e os materiais didáticos de apoio.