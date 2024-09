São Caetano é a primeira colocada do ABC em Ranking de Eficiência Municipal

A gestão da Prefeitura de São Caetano do Sul recebeu mais um reconhecimento. O município destacou-se, dentre as cidades da região metropolitana de São Paulo e região do ABC, no Ranking de Eficiência dos Municípios (REM-F) elaborado pelo jornal Folha de São Paulo, em conjunto com o Datafolha.

A cidade obteve a nota de 0,660, maior média geral dentre as cidades da região metropolitana, superando inclusive a capital, São Paulo (0, 655). Na classificação temática, obteve a 1ª colocação de todo o país no quesito Saneamento, com nota máxima (1,000) e a 5ª posição brasileira em Saúde (0,754). Em Educação, obteve a nota 0,840. Essa avaliação é feita por meio de uma escala de 0 a 1, na qual o número 1 é a nota máxima.

Segundo os organizadores do ranking, o REM-F leva em conta o atendimento das prefeituras nas áreas de saúde, educação e saneamento, tendo como determinante no cálculo de eficiência da gestão a receita per capita de cada cidade. Quanto mais serviços prestados com menos receita, maior a eficiência. São Caetano do Sul faz parte do restrito grupo de cidades brasileiras (apenas 3% das 5.276 avaliadas) consideradas eficientes.

Na Educação a boa nota teve como um dos determinantes o fato de que 100% das crianças de 4 a 5 anos de idade estão na escola. Em Saúde, 99% dos domicílios estão cobertos pelo serviço de Atenção Básica. No Saneamento, a cidade obteve nota máxima, pois o município atende 100% da população em distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e coleta e destinação de resíduos sólidos.

Nessas três áreas, a cidade tem apresentado conquistas graças à austeridade e responsabilidade no uso do dinheiro público, que tem permitido investimentos em infraestrutura e qualificação dos serviços prestados à população.