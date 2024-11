São Caetano é a cidade mais sustentável do Brasil

A consolidação de políticas públicas eficientes em diversos setores mantém São Caetano do Sul como a cidade mais sustentável do Brasil entre os municípios com mais de 10 mil habitantes. Os dados do IDSC (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades) foram divulgados nesta sexta-feira (1/11).

O estudo considera o cumprimento dos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU pelos 5.570 municípios brasileiros. Na classificação geral, São Caetano figura em oitavo lugar, sendo a única localizada em região metropolitana entre as 10 mais bem colocadas. A pequena Alfredo Marcondes (SP), de menos de 5 mil habitantes, lidera o levantamento.

São Caetano atingiu a pontuação 64,03, integrando uma seleta lista de municípios (menos de 2% do País) classificados como de alto desenvolvimento.

“Seguimos um plano de governo construído 100% articulado ao cumprimento dos ODSs e à Agenda 2030 da ONU. Reunimos os melhores técnicos em gestão para elaborá-lo e colocamos essas ações em prática ao longo do mandato. O resultado é uma cidade melhor, com o constante aprimoramento dos serviços públicos e que prioriza a qualidade de vida de seus moradores”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior. “É claro que isso requer um enorme esforço de gestão, planejamento e capacidade de investimento. Mas somente partindo desta premissa é possível evoluir com relação aos padrões de desenvolvimento sustentável estabelecidos no País atualmente.”

Os ODSs e a Agenda 2030 da ONU concentram série de ações a serem atingidas para proteger o planeta e torná-lo mais inclusivo, justo e seguro. O plano de governo versa que: “A Agenda 2030 da ONU é abrangente e transformadora do ponto de vista global, mas sua efetividade depende substancialmente dos engajamentos das sociedades nacionais e de suas diferentes esferas de governo. É nas cidades, onde a vida das pessoas realmente acontece, que vimos travando a batalha pela qualidade de vida e pelo desenvolvimento sustentável preconizados pela Agenda.”

ODSs

São Caetano está classificada como desenvolvimento muito alto em quatro ODSs: Água Potável e Saneamento; Energias Renováveis e Acessíveis; Ação Climática; e Proteger a Vida Marinha. Todos os domicílios com energia elétrica, 100% dos domicílios abastecidos com água, 100% de esgoto coletado e tratado e a coleta de lixo porta a porta (incluindo de materiais recicláveis) são algumas das ações responsáveis pelo cumprimento destes objetivos.

O município se destaca também no cumprimento de outros seis ODSs, obtendo a classificação de desenvolvimento alto: Saúde de Qualidade; Educação de Qualidade; Trabalho Digno e Crescimento Econômico; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Produção e Consumo Sustentáveis; e Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Baixos índices de mortalidade infantil, de gravidez na adolescência e de dengue, orçamento municipal para a Saúde e elevada esperança de vida ao nascer são alguns dos indicadores que puxam a avaliação de São Caetano na Saúde.

Na Educação, destaque para o acesso à internet nas escolas, notas no IDEB (Indice de Desenvolvimento da Educação Básica), baixo índice de analfabetismo e por ter vagas nas escolas para todas as crianças e jovens em idade escolar, além de as unidades serem adequadas às pessoas com deficiência.

Outros indicadores favoráveis da cidade são a baixa taxa de homicídio, ações de combate à corrupção, elevada taxa de ocupação da população, baixo índice de mortes no trânsito, inexistência de favelas, quantidade de emissão de CO2 (dióxido de carbono) per capita e a proporção de domicílios em áreas de risco, entre outros.

Além de ser a cidade mais sustentável do País entre os municípios com mais de 10 mil habitantes, São Caetano ostenta desde os anos 1990 o melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil. Também lidera o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, entre outros indicadores.