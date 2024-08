São Caetano é a cidade mais competitiva do ABC e a sexta do Brasil

São Caetano do Sul é a cidade mais competitiva do ABC. O resultado consta na 5ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, do CLP (Centro de Liderança Pública), divulgado nesta quarta-feira (21/8). O índice apresenta a realidade socioeconômica dos 404 municípios do País com mais de 80 mil habitantes.

O levantamento aponta São Caetano na sexta colocação no Brasil – Florianópolis lidera. É a única cidade do ABC entre as 20 mais bem posicionadas no ranking nacional, que classificou os municípios em 65 indicadores de três áreas temáticas: sociedade, instituições e economia – os destaques de São Caetano são os segundos lugares em Inserção Econômica e em Qualidade da Educação.

“Estamos construindo uma cidade para as pessoas. E isso, obviamente, também passa pelo desenvolvimento econômico. Estabelecemos um ecossistema favorável à manutenção e à atração de novos negócios, gerando emprego e renda, que se revertem no aprimoramento dos serviços públicos e, consequentemente, na melhora da qualidade de vida da população”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior. “É uma cadeia próspera, capaz de assegurar este cenário por muitos anos.”

Desburocratização para a abertura de empresas, estreitamento com as universidades locais, localização privilegiada e a expansão da rede hoteleira são alguns dos fatores que contribuem para o ambiente favorável à instalação de empresas. Destaque, também, para a excelência na prestação de serviços públicos e para a vitalidade econômica do município.

A Prefeitura é parceira do empreendedor. Dá todo o apoio, de orientações a ajuda na obtenção de licenças junto a órgãos estaduais e federais. Desburocratiza o processo. E assim, lado a lado, em muitos casos garante a abertura de empresas em 24 horas.

O ambiente favorável aos negócios ganhou grande impulso nos últimos meses, com as inaugurações do Parque Tecnológico e do Coworking Municipal.

Não por acaso, São Caetano tem liderado a retomada econômica no Grande ABC, registrando recordes de geração de empregos. Nesta semana, o Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), mantido pela Prefeitura, oferece 1.772 vagas de trabalho.

TÍTULOS

São Caetano também é, pelo segundo ano consecutivo, a cidade mais sustentável do Brasil (de acordo com o IDSC – Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades), o que comprova a eficiência das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura para assegurar o crescimento sustentável. O município ostenta há décadas o maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do País, entre outros títulos.