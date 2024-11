São Caetano divulga lista do processo seletivo para o Ensino Médio 2025

Nesta quarta-feira (6/11), a Prefeitura de São Caetano do Sul publicou no DOE (Diário Oficial Eletrônico) o resultado preliminar do processo seletivo do 1º ano do Ensino Médio em 2025. A lista dos alunos sorteados para as vagas pode ser vista no link

Os alunos concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal puderam concorrer a vagas na EME Professora Alcina Dantas Feijão e no Colégio Universitário (USCS), por meio de sorteio público eletrônico realizado dia 31 de outubro. Foram oferecidas 910 vagas na EME Alcina Dantas Feijão e outras 400 no Colégio Universitário (USCS).

De acordo com o edital, o período para recurso é esta quinta-feira (7/11), das 9h às 17h, na Seeduc (Secretaria de Educação), na Avenida Goiás, 950, no Bairro Santo Antônio.

No dia 11 de novembro (segunda-feira) será publicado o resultado final. A matrícula acontecerá nos dias 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024, na EME Alcina Dantas Feijão, das 8h às 17h, e no Colégio USCS, das 7h15 às 15h15.