São Caetano divulga lista de profissionais selecionados para educação integral

O DOE (Diário Oficial Eletrônico) da Prefeitura de São Caetano do Sul desta segunda-feira (22/7) traz o resultado do edital de chamamento público para prestadores de serviço no âmbito do programa São Caetano Integral. A lista pode ser acessada diretamente pelo link

Realizado pela Seeduc (Secretaria de Educação) e Secult (Secretaria de Cultura), este processo seletivo visa a selecionar arte-educadores e coordenadores para a oferta de oficinas culturais que complementam o currículo das escolas em período integral do município.

Instituído neste ano, o ensino integral em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano permitiu a oferta de atividades complementares ao currículo regular, como dança, teatro, xadrez, tecnologia e esportes coletivos, no contraturno das aulas.

Segundo o prefeito José Auricchio Júnior, a adoção do período integral é mais uma conquista da Educação da cidade, permitindo a formação integral dos alunos sob as dimensões intelectual, física, cultural e social.