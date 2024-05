São Caetano diminui índices de criminalidade no mês de abril e no quadrimestre em comparação a 2023

São mais de R$ 70 milhões investidos no Programa São Caetano Mais Segura, desde 2023, e a cidade já colhe bons frutos, como a queda dos principais índices de criminalidade no mês de abril e nos primeiros quatro meses do ano, em comparação ao mesmo período de 2023: roubos outros e furto de veículos, em relação à abril; já em relação ao quadrimestre, a queda foi em roubo outros, roubo de veículos, furto outros e furto de veículos. Os dados foram divulgados na segunda-feira (27/5) pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Houve queda de -7,84% em roubo outros (caindo de 51 em 2023 para 47 em 2024) e de -69,44% em furto de veículos (caindo de 36 em 2023 para 11 em 2024). Além disso, houve uma pequena elevação no roubo de veículos, saindo de sete em 2023 para 10 em 2024 (42,86%) e em furto outros, indo de 163 em 2023 para 165 em 2024 (1,23%).

“São Caetano tem combatido a criminalidade com a ampliação dos investimentos em tecnologia, como no caso do Programa São Caetano Mais Segura, assim como em recursos humanos e em estrutura. Isso contribui para a queda dos indicadores criminais e, ao mesmo tempo, transmitimos a sensação de segurança ao cidadão”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

QUADRIMESTRE

Na comparação ao quadrimestre com o mesmo período de 2023, São Caetano também teve queda nos principais índices criminais. Foram -14,41% em roubo outros (caindo de 222 em 2023 para 190 em 2024), – 24,24% em roubo de veículos (caindo de 33 em 2023 para 25 em 2024) e -42,11% em furto de veículos (caindo de 152 em 2023 para 88 em 2024). A alteração com pequeno acréscimo ficou para furto outros, que foi de 607 em 2023 para 661 em 2024 (8,90%).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), inaugurado em 2020, tem sido fator preponderante no combate à criminalidade. São 403 câmeras de monitoramento, estrategicamente instaladas pelos 15 bairros da cidade, que se somam aos equipamentos existentes nas escolas, nas unidades de saúde e as 650 câmeras que estão sendo adquiridas neste semestre (fase licitatória). Com isso, São Caetano passará a contar com 1.335 câmeras de monitoramento.

“A atuação exemplar dos guardas civis municipais, dos policiais militares e civis tem um papel fundamental no combate à criminalidade, contribuindo significativamente para a queda dos índices criminais no primeiro quadrimestre de 2024. Seus empenhos, aliado aos investimentos em tecnologia do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) e infraestrutura, reforçam nosso compromisso com a segurança pública e a tranquilidade dos cidadãos de São Caetano”, ressaltou o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.