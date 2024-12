São Caetano diminui indicadores criminais em outubro

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) divulgou dados da segurança em todo o Estado de São Paulo e São Caetano do Sul teve quedas expressivas nos principais indicadores criminais no mês de outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os índices que tiveram queda foram roubo/outros (relógios, bicicletas, celulares e outros aparelhos), roubo de veículos e furto de veículos. Isso se justifica pelo investimento de mais de R$ 70 milhões no Programa São Caetano Mais Segura, lançado em 2023, e, principalmente, pela forte atuação do setor de inteligência do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) junto às Forças de Segurança, representadas pela GCM (Guarda Civil Municipal) e pelas Polícias Militar e Civil;

O índice mais relevante, principalmente aos olhos da população, é o de roubo de veículos. Em outubro de 2023, 8 veículos foram roubados, enquanto neste ano o índice caiu 50%, tendo 4 veículos roubados. Quem também teve uma queda acentuada foi o furto de veículos, que caiu 46,2%: 52 veículos furtados em 2023 e 28 veículos furtados em 2024

“A redução dos indicadores criminais reflete o compromisso de São Caetano com o combate à criminalidade, evidenciado pelos investimentos em tecnologia, estrutura e capacitação dos recursos humanos. As Forças Policiais, com sua atuação integrada são determinantes para alcançar esses resultados, proporcionando não apenas a redução dos índices, mas também a percepção de segurança para os cidadãos”, destacou o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.

Outro indicador criminal com queda foi roubo/outros, que teve queda de 36,7% (79 em 2023 para 50 em 2024.

CGE

Inaugurado em 2020, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) tem sido fator preponderante no combate à criminalidade, consequentemente na queda dos principais indicadores criminais. São 405 câmeras de monitoramento, estrategicamente instaladas pelos 15 bairros da cidade.

“As Forças de Segurança de São Caetano trabalham de forma coesa e integrada, unindo guardas civis municipais, policiais civis, militares e CGE num esforço conjunto para proteger a população. Combinando dedicação profissional com os avanços tecnológicos do CGE e melhorias na infraestrutura, reafirmamos nosso compromisso para proporcionar uma São Caetano cada vez mais segura”, finalizou Sallum.