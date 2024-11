São Caetano diminui indicadores criminais de janeiro a setembro de 2024

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) divulgou dados da segurança em todo o Estado de São Paulo e São Caetano do Sul teve queda nos principais indicadores criminais nos meses de janeiro a setembro de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os índices que tiveram queda foram roubo/outros (relógios, bicicletas, celulares e outros aparelhos), roubo de veículos e furto de veículos. Isso se justifica pelo investimento de mais de R$ 70 milhões no Programa São Caetano Mais Segura, lançado em 2023.

O índice mais relevante, principalmente aos olhos da população, é o de furto de veículos. Nos nove meses de 2023, 374 veículos foram furtados, enquanto neste ano o índice caiu 46,79%, tendo 199 veículos furtados. O índice de roubo de veículos também caiu 13,70%, saindo de 73 veículos roubados em 2023 para 63 roubos este ano.

“A queda nos indicadores criminais vem de encontro à adequação com que São Caetano combate a criminalidade, principalmente com a ampliação dos investimentos em tecnologia, tanto no caso do Programa São Caetano Mais Segura quanto em recursos humanos e em estrutura. As Forças de Segurança têm contribuído para a queda dos indicadores criminais e, ao mesmo tempo, proporcionando a segurança real do cidadão”, ressalta o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.

Outros indicadores criminais com queda foram: roubo/outros teve queda de 30,19% (583 em 2023 para 407 em 2024); roubo de carga teve queda de 100% (7 em 2023 e nenhuma em 2024).

CGE

Inaugurado em 2020, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) tem sido fator preponderante no combate à criminalidade, consequentemente na queda dos principais indicadores criminais. São 403 câmeras de monitoramento, estrategicamente instaladas pelos 15 bairros da cidade, que se somam aos equipamentos existentes nas escolas, nas unidades de saúde e as 650 câmeras que estão sendo adquiridas neste semestre (fase licitatória). Com isso, São Caetano passará a contar com 1.335 câmeras de monitoramento.

“As Forças de Segurança em São Caetano atuam de maneira coesa, com trabalho integrado entre guardas civis municipais, policiais militares e civis, desempenham papel fundamental no combate à criminalidade. Todo esse comprometimento das Forças de Segurança, aliado aos investimentos em tecnologia do CGE e na infraestrutura, reforçam nosso compromisso com a segurança pública e a tranquilidade dos cidadãos de São Caetano”, finalizou Sallum.