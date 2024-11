São Caetano detêm na cidade homens que roubaram carga em São Bernardo

Em mais um caso de completa integração entre sistema de inteligência do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) e Forças de Segurança, representadas pelas Polícias Militar e Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal), dois homens (20 e 24 anos), que haviam participado de um roubo de carga, no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, fugiram para São Caetano e foram flagrados pelas câmeras de monitoramento do CGE.

A carga foi roubada na última quinta-feira (21/11), por volta das 11h. Os condutores do veículo dublê (roubo de carga) foram encaminhados para a Delegacia Sede, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Após alerta para as Forças de Segurança de que o veículo Honda FIT havia entrado no perímetro de São Caetano, a viatura da PM que havia acompanhado o caso (em São Bernardo), adentrou a cidade e passou a receber via on line o monitoramento da localização correta do veículo.

Eram cerca de 13h, quando a viatura da PM deparou-se com o Honda FIT, na Rua Felipe Camarão, no Bairro Prosperidade, mas o veículo conseguiu fugir e foi sentido Avenida Goiás, onde chegou a colidir com alguns outros carros. Foi então, que a viatura da PM recebeu apoio da GCM e encontraram o Honda FIT, na Avenida Conselheiro Antônio Prado.

Após abordagem e verificação da documentação, foi constatado que o veículo tinha um outro crime. No interior do veículo foi localizada uma dupla de placas, que pertenceria a um outro veículo Honda Fit, este sem queixa de crime. Os policiais, então, passaram a verificar os sinais identificadores do veículo (chassi e emplacamentos) e foi constatado se tratar de um outro veículo Honda FIT, furtado em 6/11, na capital.