São Caetano derrota Santo André e conquista o título do futebol sub-20 nos Jogos Regionais

O São Caetano conquistou o título do futebol masculino sub-20 dos Jogos Regionais, ao derrotar o Santo André, por 1 a 0, na tarde de quinta-feira (11/07), no campo do CER Carlos Joel Nelly (Sete de Setembro). O gol foi marcado pelo atacante Emanuel.

O jogo foi favorável ao Azulinho, que teve as melhores chances durante toda a partida. Na metade final, o goleiro Adriano pegou a defesa adversária desarrumada e ligou o contra-ataque para Maurício na ponta esquerda, que venceu a disputa de bola diante do lateral andreense, chegou na linha de fundo e passou para Emanuel, que dominou e chutou no canto direito para garantir a medalha de ouro para os anfitriões.

“Quando a bola veio para mim, o nervosismo bateu, mas a oportunidade chegou e eu tive que fazer o gol. É mais uma conquista para a gente”, disse o herói do título, de 19 anos.

Antes da decisão, a equipe feminina sub-20 de futebol de São Caetano ficou em segundo lugar. A cidade-sede dos Jogos Regionais 2024 está em segundo lugar na classificação geral, com 245 pontos, na disputa pelo primeiro lugar com Santos, que soma 257 pontos.