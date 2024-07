São Caetano convida população para doar sangue 

A Prefeitura Municipal de São Caetano convida a população para doar sangue neste mês de julho. O Núcleo Municipal de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, localizado no Super de Saúde (Rua Maranhão, 685, Bairro Santa Paula), está aberto de segunda a sábado (exceto feriados), das 8h às 12h.

O estoque de sangue está baixo. O posto tem recebido, em média, 20 doadores por dia e o ideal seria receber 40. Uma doação pode salvar até quatro vidas.

Na chegada, o doador preenche um formulário e são coletadas amostras para fazer a sorologia. Após 30 dias, são disponibilizadas informações como tipo sanguíneo, data para próximas doações e resultado de exames de hepatite (B e C), Aids, HTLV, doença de Chagas e sífilis.

Não é necessário marcar horário para doação, mas empresas ou grupos que estão realizando campanhas para doação de sangue devem agendar com antecedência.

DOCUMENTAÇÃO

Para doar sangue, a pessoa deve portar documento oficial de identidade com foto (RG, Carteira Profissional ou Carteira Nacional de Habilitação); ter entre 16 e 69 anos (sendo que a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos); pesar acima de 50 Kg; estar em boas condições de saúde; estar alimentada, porém evitar refeições pesadas (gordurosas). Caso tenha contraído dengue, será necessário esperar 30 dias para realizar a doação.

Quem fez tatuagem há mais de 6 meses ou possui diabetes Tipo II, sem uso de insulina, também pode doar. Homens podem doar a cada dois meses, até no máximo quatro vezes no período de 1 ano. Mulheres podem doar a cada três meses, até no máximo três vezes no período de um ano. Mais informações pelo telefone 2759-0888.

Instalando o app da Colsan é possível agendar data e horário para fazer a doação. Mais informações no site colsan.org.br