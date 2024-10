São Caetano consegue recuperação judicial e foca em reestruturação do clube

O São Caetano Futebol vem a público informar que após solicitar através do Dr. Álvaro Barbosa a recuperação judicial dos processos do clube a mesma foi deferida na manhã desta segunda-feira, 21 de outubro de 2024.

O Presidente Jorge Moreira Machado sempre esteve ciente das ações do São Caetano e desde o momento quando adquiriu o clube do último proprietário se dedicou em manter compromissos preestabelecidos com funcionários, colaboradores e fornecedores.

Com o intuito de honrar a tradição da instituição e de todos que ajudaram em sua fundação e condução ao longo dos anos, além do respeito maior ao torcedor apaixonado pelo Azulão, o presidente e proprietário, Jorge Machado comemora o deferimento concedido pelo juiz responsável e espera a partir de agora equilibrar e sanar todas as pendências e conduzir o clube para um futuro promissor e vitorioso.

Obras estruturais e manutenção no estádio Anacleto Campanella e o fomento em todo o departamento de base do futebol marcam as principais ações deste primeiro ano de gestão e o planejamento para a solidificação do departamento de futebol profissional será prioridade para a busca dos acessos do time profissional a partir de 2025.

Todos do São Caetano Futebol estão motivados com a conquista que marca o início de uma nova era onde o trabalho seguirá focado exclusivamente no resgate dos melhores anos do Azulão.

Agradecemos a confiança dos verdadeiros torcedores que jamais nos abandonaram e seguimos de portas abertas para juntos trilharmos pelos melhores caminhos.