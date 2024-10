São Caetano celebra Dia Mundial de Reanimação Cardiopulmonar no Parque Tom Jobim

No Dia Mundial de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), 16 de outubro, a equipe do SOS Cidadão 156 apoiou uma iniciativa global para aumentar a conscientização sobre a importância do procedimento, fazendo um treinamento no Parque Tom Jobim, no Bairro Cerâmica, com voluntários e colaboradores do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) / SOS Cidadão 156 instruindo moradores e funcionários da região.

Uma parada cardíaca é uma emergência médica repentina em que o coração para de bater inesperadamente. Quando isso acontece, o coração não consegue bombear o sangue com oxigênio para o cérebro, pulmões e outros órgãos, fazendo com que a pessoa entre em colapso, perca a consciência e pare de respirar ou tenha uma respiração agônica. Sem tratamento imediato, com RCP adequada, a parada cardíaca tem mais chances de ter um desfecho fatal.

“A parada cardiorrespiratória é considerada gravíssima e, a cada minuto sem socorro, a chance de sobrevivência cai 10%. Por isso, as ações realizadas pelo NEU (Núcleo de Educação em Urgência), que já capacitou milhares de pessoas em nosso município, são fundamentais para que as pessoas aprendam a reconhecer uma parada, acionem corretamente o socorro e iniciem as compressões torácicas de forma correta”, afirmou a secretário de Saúde, Guilherme Crepaldi Esposito.

A médica Isabella Martins Zaia Crotti, coordenadora do serviço de urgência e emergência pré-hospitalar do município, realizou, junto com a enfermeira Melissa Maia de Araújo e equipe do NEU, um bate-papo com moradores que passaram pelo Parque Tom Jobim. E, em seguida, foi realizada a parte prática, com o treinamento em torsos de reanimação.

A equipe do SOS Cidadão 156 falou também sobre o reconhecimento da situação de emergência, como acionar o serviço pelo número 0800 7000 156, quais informações devem ser passadas durante o chamado e sobre a técnica de reanimação cardíaca.

“A maioria das paradas cardíacas acontece na frente das pessoas, na escola, nos parques, em casa ou em lugares públicos. Saber identificar e realizar a compressão adequada, até que o socorro chegue para oferecer o suporte qualificado, fará toda a diferença para que a pessoa sobreviva. A RCP é uma técnica simples e duas mãos podem fazer a diferença entre a vida e a morte”, afirmou Isabella.

De acordo com a médica, na terça-feira (15/10), a equipe do SAMU realizou manobras de RCP simultaneamente em dois pontos do município: em um morador do Bairro Fundação, de 63 anos, e outro, de 78 anos, do Bairro Santa Paula. “Foram duas ações vitoriosas. As paradas foram revertidas com sucesso e as pessoas encaminhadas ao hospital. Quando a pessoa entra em parada cardiorrespiratória, se a compressão não for feita nos primeiros minutos, órgãos nobres, como cérebro, coração e pulmões, podem ficar gravemente comprometidos ou com sequelas”, explicou Isabella.

Em 2018, o Ilcor (Comitê Internacional de Ligação em Reanimação) lançou a primeira iniciativa global sobre parada cardíaca com o slogan Todos os cidadãos do mundo podem salvar uma vida e Duas mãos podem salvar uma vida. Desde então, 16 de outubro tornou-se o dia anual WRAH (Dia Mundial de Reinício do Coração), para aumentar a conscientização pública sobre a ressuscitação cardiopulmonar por leigos.