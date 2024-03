São Caetano busca o bi da Taça Sudeste de Handebol Juvenil Feminino

Os amantes do handebol terão a oportunidade de ver de perto a Taça Sudeste de Handebol Juvenil Feminino, que acontece em São Caetano, de 20 a 24 de março. A Associação Atlética São Caetano busca o bicampeonato da competição, disputada em São Bernardo do Campo no ano passado, além de uma das duas vagas para o Campeonato Brasileiro de Clubes, em maio, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

O torneio terá cinco equipes e os jogos serão realizados no Ginásio Marlene José Bento, no Bairro Santa Maria, e no Colégio Eduardo Gomes, no Bairro Santo Antônio. As equipes são Associação Atlética São Caetano Caetano, Corinthians Handebol e Associação Desportiva Centro Olímpico, de São Paulo, Clube Capixaba Handebol Clube, do Espírito Santo, e a equipe carioca CESC Rio de Janeiro.

“É uma responsabilidade muito grande sediar um torneio nacional deste porte, além do mais quando se foi campeão no ano anterior e se busca o bicampeonato. Porém, as meninas estão muito bem preparadas, tanto física quanto mentalmente, para enfrentar os obstáculos, já que teremos grandes equipes, como o CESC/RJ, que sempre apresenta um grande handebol. Estamos confiantes e esperamos o apoio da torcida nos nossos jogos”, disse a coordenadora do handebol da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), Cristina Braslauskas.

O grande destaque da AA São Caetano é a goleira Daniela Petit, nascida em São Caetano, que tem em sua comissão técnica da Associação Atlética São Caetano o treinador, Leandro Seles; pelo assistente, Viomario Silva (Hula-Hula); pela supervisora técnica Renata Trevelin; e pela coordenadora Cristina Braslauskas.

JOGOS

É gratuita a entrada para as partidas, nos dois locais de competição. Os jogos são:

Quarta-feira (20/3) – Ginásio Marlene José Bento – Rua Tibagi, 10, Santa Maria

16h – CESC/RJ x Clube Capixaba Handebol Clube

18h – AA São Caetano x Corinthians Handebol

Quinta-feira (21/3) – Ginásio Marlene José Bento – Rua Tibagi, 10, Santa Maria

16h – AD Centro Olímpico x Clube Capixaba Handebol Clube

18h – Corinthians Handebol x CESC/RJ

Sexta-feira (22/3) – Ginásio Marlene José Bento – Rua Tibagi, 10, Santa Maria

16h – Clube Capixaba Handebol Clube x Corinthians Handebol

18h – AD Centro Olímpico x AA São Caetano

Sábado (23/3) – Colégio Eduardo Gomes – Rua Major Carlo Del Prete, 1.120, Santo Antônio

11h – AD Centro Olímpico x Corinthians Handebol

13h – AA São Caetano x CESC/RJ

Domingo (24/3) – Colégio Eduardo Gomes – Rua Major Carlo Del Prete, 1.120, Santo Antônio

11h – Clube Capixaba Handebol Clube x AA São Caetano

13h – AD Centro Olímpico x CESC/RJ.