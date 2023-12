São Caetano anuncia Ivan Lins como atração de Natal

A Prefeitura de São Caetano do Sul anuncia mais uma atração para o maior Natal da história da cidade. O compositor, cantor e pianista Ivan Lins irá se apresentar no Espaço Verde Chico Mendes, na Avenida Fernando Simonsen, 566, no Bairro Cerâmica, no dia 16 de dezembro, às 20h. A entrada é gratuita, mas o público poderá contribuir doando 1 kg de alimento não perecível.

Ivan Lins promete inspirar o público com o show A Gente Merece Ser Feliz, que fala sobre o seu amor pela vida, pela família e pelo País, tocando os seus grandes sucessos em seu repertório como Abre Alas e Madalena.

Além de Ivan Lins, Ney Matogrosso (em 15/12) e Jota Quest (em 17/12) farão parte do maior Natal da história de São Caetano.