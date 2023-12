São Caetano amplia quantidade de ônibus na Linha 8 – Prosperidade / Fundação

Os passageiros da Linha 8 – Prosperidade / Fundação, em São Caetano do Sul, já estão esperando menos tempo no ponto e evitando atrasos em seus deslocamentos. O ramal está operando com mais ônibus desde quarta-feira (13/12), fazendo o intervalo de tempo entre os veículos cair pela metade.

A medida foi adotada após estudo técnico para atender a uma demanda dos usuários. É mais um ajuste realizado no sistema após a implantação do Programa Tarifa Zero, que estabeleceu a gratuidade nos ônibus municipais – o número de passageiros mais que dobrou desde o início da operação, em 1º de novembro.

“Essa ampliação vai gerar mais conforto e agilidade nos deslocamentos dos passageiros. Mais um compromisso com os moradores dos bairros Prosperidade e Fundação”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior. “Seguimos monitorando e realizando análises periódicas visando o constante aperfeiçoamento do sistema de transporte coletivo.”