São Caetano amplia o Programa Tarifa Zero com a Linha Circular Universitário

A Prefeitura de São Caetano do Sul e a USCS (Universidade de São Caetano do Sul) lançaram na manhã desta sexta-feira (16/2) a Linha 10 – Circular Universitário, mais uma ampliação do Programa Tarifa Zero, que estabeleceu a gratuidade nos ônibus municipais. A nova linha terá dois veículos que percorrerão 20 pontos de parada a partir de segunda-feira (19/2). Ela não operará aos domingos.

A criação do Circular Universitário é mais um item do Plano de governo do prefeito José Auricchio Júnior. “Chega num momento especial para os moradores de São Caetano, que têm aprovado quase que de forma unânime o Tarifa Zero. É uma linha adicional, prioritariamente voltada aos estudantes universitários, mas que, naturalmente, poderá ser utilizada por qualquer passageiro”, ressaltou o chefe do Executivo.

Assim como as demais linhas, o Circular Universitário também deverá receber ajustes conforme a demanda que se apresentar. Iniciado em 1º de novembro de 2023, o Programa Tarifa Zero fez o número de passageiros saltar de 22 mil para 60 mil por dia. Para suportar o aumento, a VIPE (Viação Padre Eustáquio), concessionária do sistema, já colocou mais oito ônibus em circulação – antes da iniciativa, os coletivos operavam com 40% da capacidade.

O reitor da USCS, Leandro Prearo, estima que cerca de 20% dos alunos da universidade devem passar a utilizar a nova linha. “A ideia sempre foi a de criarmos uma forma de integrar os alunos dos cinco campi da USCS, além de contemplar também alunos do Instituto Mauá de Tecnologia e da ETEC/Fatec.”

ITINERÁRIO

IDA: os ônibus sairão da USCS Barcelona, passando por quatros pontos da Avenida Goiás, USCS Centro, USCS Conceição, ParkshoppingSãoCaetano, Bairro São José, ETEC/Fatec, Fórum e finalizando no Instituto Mauá de Tecnologia;

VOLTA: os ônibus sairão do Instituto Mauá de Tecnologia, passando pela Avenida Guido Aliberti, ParkshoppingSãoCaetano, USCS Conceição, USCS Centro, Avenida Goiás, Rua Alegre e finalizando na USCS Barcelona.