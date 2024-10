São Caetano abre nesta terça-feira (8) as piscinas de cinco clubes municipais para o Verão 2024/25

São Caetano do Sul tem 5 piscinas públicas, nos clubes CER Luiz Baraldi (Gisela), no Bairro Boa Vista; CER Santa Paula (Gonzaga), no Bairro Olímpico; CIEE Alcina Dantas Feijão (Águias), no Bairro Mauá; CER Prosperidade (Cespro), no Bairro Prosperidade, e na SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), no Bairro São José. As piscinas estarão abertas para o Verão 2024/2025 a partir de 8 de outubro (terça-feira).

Os interessados em se associar a um dos clubes devem realizar o agendamento no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br e comparecer ao Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro), para fazer e retirar suas carteirinhas. Os documentos necessários são: comprovante de residência em São Caetano, RG e uma foto 3×4, tirada na hora. Todas as piscinas contam com um monitor aquático (salva-vidas).

ENDEREÇOS E HORÁRIOS

CLUBES

CER Luiz Baraldi (Gisela)

Rua Sebastião Diogo,99, Bairro Boa Vista

Atividades Esportivas: Ginástica / Alongamento/ Capoeira/ Escolinha de Futsal / Vôlei/ Pilates

Horário de Funcionamento: terça a sexta- feira, das 8h às 21h;

CER Santa Paula (Gonzaga)

Rua Luiz Louzã, 170, Bairro Olímpico

Atividade Esportivas: Ginástica / Pilates / Alongamento/ Ritmos/ Badminton/ Ginástica Funcional/ Condicionamento Físico

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h;

CER Nilson Monte (Águias de Nova Gerty)

Rua Juruá,50 – Travessa Nilson Monte, Bairro Mauá

Atividades Esportivas: Vôlei Adaptado / Vôlei / Pilates/ Ginástica/ Alongamento/ Futsal

Horário de Funcionamento: terça a sexta-feira, das 8h às 21h;

CER Prosperidade (Cespro)

Rua da Garça, 121, Bairro Prosperidade

Atividades Esportivas: Futsal/ Ginástica

Horário de Funcionamento: terça a sexta-feira, das 7h às 21h;

Complexo Esportivo José Tortorello Neto (SELJ)

Avenida Fernando Simonsen, 190, Cerâmica

Horário de Funcionamento: segunda a domingo, das 7h às 21h.

Para quem quiser obter mais informações sobre a abertura das piscinas ou de qualquer outro curso esportivo basta ligar na SELJ pelo telefone 4233-8916.