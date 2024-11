São Caetano abre inscrições para vagas remanescentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental

O morador de São Caetano que ainda não matriculou seus filhos em escola da Rede Municipal de Ensino tem mais uma oportunidade. Nesta sexta-feira (22/11), a Prefeitura, por meio da Seeduc (Secretaria de Educação), publicou no DOE (Diário Oficial Eletrônico) editais para preenchimento de vagas remanescentes da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º).

A pré-inscrição deve ser feita online, a partir desta sexta-feira (22), exclusivamente no site scsportal.gier.com.br. Para que seja validada, os pais ou responsáveis deverão enviar pelo site os documentos digitalizados da criança.

As vagas destinam-se, exclusivamente, a moradores de São Caetano. A Seeduc avaliará a documentação enviada e poderá solicitar outros documentos para análise por e-mail. Quando necessário, o cadastro será encaminhado para a realização de até duas visitas domiciliares, sendo que, para confirmação da residência, o responsável legal deverá ser localizado no imóvel respeitando os horários de trabalho e estudo preenchidos no formulário do cadastro.

A Seeduc encaminhará os alunos para a unidade escolar mais próxima da residência que tenha vaga disponível. Os pais receberão e-mail informando a escola para a qual o aluno foi encaminhado e a data para efetivação da matrícula.

Veja a relação completa de documentos necessários no DOE.