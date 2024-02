São Caetano abre inscrições para rematrícula de atividades esportivas nos CISEs

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), abre as rematrículas dos associados ativos, que em 2023 realizaram alguma atividade esportiva nos CISEs (Centros Integrados de Saúde e Educação).

A Comtid acredita que cerca de 10 mil associados façam a rematrícula para as atividades esportivas, que terão início em 19 de fevereiro. No ano passado, foram 29.826 associados nos seis centros integrados.

As rematrículas devem ser realizadas de 5 a 9 de fevereiro, no mesmo horário de aula de 2023, no mesmo CISE. “O associado deverá trazer seu Cartão São Caetano e um atestado médico atualizado. O aluno que não comparecer de 5 a 9 de fevereiro terá sua vaga automaticamente cancelada”, explica a coordenadora da Comtid, Lucila Lorenzini.

Moradores que ainda não participam de nenhum CISE e queiram se associar, toda primeira segunda-feira de cada mês há pré-inscrições para novos associados nos seis CISEs. O sétimo CISE, que passará por reforma em breve, fica no Bairro Mauá, local onde estava locado o CISE Francisco Coriolano de Souza e ainda recebe associados que preferiram não migrar para o Bairro Nova Gerty.

CISEs

CISE João Nicolau Braido

Rua Humberto de Campos, 600 – Bairro São José

Telefone: 4233-7513

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

CISE Dr. Moacyr Rodrigues

Rua Rafael Corrêa Sampaio, 601 – Bairro Santa Paula

Telefone: 4233-7515

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

CISE Francisco Coriolano de Souza

Rua Dionízio Mercado, 199 – Bairro Nova Gerty

Telefone: 4233-7511

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

CISE João Castaldelli

Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1245 – Bairro Olímpico

Telefone: 4233-7512

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

CISE Benedicto Djalma Castro

Rua Garça, 323 – Bairro Prosperidade

Telefone: 4233-7551

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

CISE Sueli Nogueira

Rua Ceará, 515 – Bairro Fundação

Telefone: 4233-8113

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

CISE do Bairro Mauá (futura sede do 7º CISE da Terceira Idade)

Rua da Eternidade, 13 – Bairro Mauá

Telefone: 4233-7630

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h.