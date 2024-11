São Caetano abre inscrições para os cursos gratuitos da Escola de Novas Tecnologias

De terça-feira (19/11) até o dia 28/11 estão abertas as inscrições para os cursos da Escola Municipal de Novas Tecnologias de São Caetano do Sul (EMNOVA)

Por meio da Seeduc (Secretaria de Educação), a Prefeitura de São Caetano do Sul oferece a moradores da cidade cursos gratuitos de tecnologia para todas as faixas etárias, a partir dos seis anos de idade, com ou sem conhecimentos prévios. Estão abertas também as inscrições para os cursos profissionalizantes da Academia Cisco, que requerem uma prova de avaliação dos requisitos exigidos pelos cursos.

As inscrições podem ser realizadas de modo virtual no site emnova.scseduca.com.br ou presencialmente em um dos polos de aulas informados no site. Os cursos da EMNOVA são ministrados no prédio do Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação), na rua Tapajós, 300, Bairro Barcelona, ou nos Centros da Terceira Idade (Cises) da Prefeitura.

CURSOS

O site https://emnova.scseduca.com.br/ traz a relação completa dos cursos, por faixa etária, e os formulários de inscrição.

Crianças entre 6 e 8 anos, por exemplo, podem fazer o curso de Computação Criativa com Scratch Jr, uma plataforma que permite criar animações, jogos e histórias interativas. Para adolescentes e adultos há cursos de Arduíno, plataforma de prototipagem para desenvolvimento de projetos eletrônicos. Para os alunos da Terceira Idade, há desde cursos básicos até avançados de recursos do aparelho celular, aplicativos e redes sociais.

Os cursos profissionalizantes da Academia Cisco têm a duração de um ano e ingresso semestral. As aulas práticas do curso Cisco serão oferecidas de modo remoto ou presencial a depender das demandas didáticas e pedagógicas. Todos os demais cursos têm duração semestral (até 16 semanas). A carga horária dos cursos da Escola Municipal de Novas Tecnologias é de 25 horas.

SORTEIO

Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas ofertadas para todos os períodos de ingresso (primeiro e segundo semestres) haverá sorteio público para definir a ordem de preenchimento das vagas para os candidatos inscritos. Neste caso, a efetivação da matrícula ocorrerá após a publicação do resultado do sorteio. O sorteio público ocorrerá no dia 29/11/2024, às 14h, sob responsabilidade da Escola Municipal de Novas Tecnologias.

A relação dos candidatos sorteados será publicada no site emnova.scseduca.com.br. Os candidatos não contemplados no sorteio ficarão em lista de espera e poderão ser convocados para preenchimento das vagas remanescentes.

O período de matrícula para os cursos do 1º semestre será de 2/12/2024 a 6/12/2024, dentro do horário de atendimento das secretarias dos polos de aulas. Para as vagas remanescentes e para os cursos com início no 2º semestre, as matrículas ocorrerão de forma contínua ao longo do ano.