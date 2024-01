São Caetano abre inscrições para oficinas culturais de verão

A Prefeitura de São Caetano do Sul abre as inscrições para as oficinas culturais de verão nesta quinta-feira (18/1). As oficinas ocorrerão no Espaço Cultural Casa de Vidro – Ateliê Pedagógico, na Avenida Goiás, 1111, no Bairro Santa Paula, e na Casa do Artesão de São Caetano, na Rua Pará, 88, no Centro, de 5 de fevereiro a 5 de abril.

Para se inscrever, é necessário ser cadastrado no portal de oficinas culturais de São Caetano do Sul: https://oficinasculturais.saocaetanodosul.sp.gov.br/. Serão 26 oficinas gratuitas dos mais variados temas disponíveis para todo o público.

A lista completa de oficinas e demais informações podem ser encontradas no portal de oficinas culturais de São Caetano.