São Caetano abre inscrições para cursos de inglês do Celef 2024

Nesta quarta-feira (6/12) abrem-se as inscrições para cursos de inglês no Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental) Luiz Milani em 2024. As inscrições ocorrerão das 9h do dia 6/12/2023 até às 12h do dia 11/12/2023, exclusivamente pelo endereço eletrônico: http://educa cao.saocaetanodosul.sp.gov.br.

As vagas destinam-se exclusivamente aos alunos que cursam o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), na Rede Municipal de Educação de São Caetano. No ato da inscrição, o responsável deverá indicar a escola e o ano escolar no qual o aluno estará matriculado em 2024. O candidato será considerado inscrito e apto à matrícula após o preenchimento correto do formulário e entrega do protocolo de inscrição no Celef Centro de Estudos de Línguas.

No caso de ocorrer número maior de inscritos em relação às vagas disponíveis, haverá sorteio público para o preenchimento das vagas. O número do protocolo de inscrição corresponde ao número a ser sorteado.

O sorteio público será eletrônico e ocorrerá no Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação) Drª Zilda Arns, na Rua Tapajós, 300, no Bairro Barcelona, São Caetano do Sul, no dia 15 de dezembro, sexta-feira, às 10h da manhã. O sorteio poderá ser acompanhado, preferencialmente, pelo link disponível no endereço: http://educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br ou presencialmente, por até 120 pessoas.

MATRÍCULAS

As listas com os números dos candidatos sorteados serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul e também no site http://educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br no dia 20 de dezembro de 2023 e serão afixadas no Celef, na Rua Osvaldo Cruz, 2010, no Bairro Santa Paula.

A matrícula do aluno contemplado deverá ser efetivada, pelo responsável, no período de 15 a 19 de janeiro de 2024, das 9h às 17h, no Celef. No ato da efetivação da matrícula, serão indicados os dias e os horários das aulas.

Serão sorteados alunos para ocupar as vagas existentes e, também, para cadastro reserva. Ao longo do ano, havendo novas vagas ou formação de novas turmas, esses alunos poderão ser convocados.