São Caetano abre inscrições para curso gratuito de Libras para funcionários e moradores

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida), abre nesta quarta-feira (15/1) as inscrições para o Curso Gratuito Básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais), voltado para a capacitação de servidores concursados, contratados ou terceirizados da municipalidade, além de munícipes a partir de 15 anos.

As inscrições vão até quarta-feira (22/1) e devem ser realizadas presencialmente na sede da Sedef, dentro do Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro), das 9h às 16h. Há limite de 35 vagas.

Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

Moradores – original e cópia simples do RG e CPF, comprovante de endereço (água, luz, gás, telefone fixo, IPTU, condomínio ou contrato de aluguel);

Alunos menores de 18 anos – deverá ser apresentada também autorização para participação do responsável legal;

Funcionários – além dos documentos acima, cópia do holerite e crachá funcional.

O curso acontecerá no Auditório do Atende Fácil, semanalmente às segundas-feiras, das 18h30 às 20h30, e também on-line, de acordo com o instrutor de Libras. Mais informações no edital publicado no DOE (Diário Oficial Eletrônico), de 14/1, no endereço diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.