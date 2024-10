São Caetano abre inscrições para curso de Banho e Tosa

A Prefeitura de São Caetano do Sul abrirá no dia 30 de outubro inscrições para o curso de Banho e Tosa oferecido pela Escola de Saúde e Bem-Estar Animal. As inscrições para a quarta turma do curso deverão ser realizadas na quarta-feira (30/10), presencialmente na Rua São Paulo, 2.124, Bairro Santa Paula, das 9h às 16h.

O curso oferece 48 vagas, mais 12 de cadastro reserva. Essas vagas serão preenchidas por ordem de chegada e na apresentação correta de toda documentação.

Os requisitos para a capacitação são: idade mínima de 18 anos, ser morador de São Caetano e ter Ensino Médio completo. É preciso apresentar comprovante de endereço, cópia de documento com foto e comprovante de escolaridade. O curso terá duração média de quatro meses (51h/a).

De acordo com a subsecretária de Saúde e Bem-Estar Animal, Alexandra Gimenez da Costa, os cursos têm sido um grande diferencial para capacitar a população para atuação no setor pet com qualidade e, dessa forma, gerar emprego e renda. “Já finalizamos a capacitação de três turmas, com 40 alunos formados. Hoje temos duas turmas em andamento com mais 30 alunos. O mercado pet segue em expansão e a oferta de capacitação no setor traz uma grande oportunidade de inserção no mercado, cidadania e protagonismo, principalmente para a juventude”.

Os alunos aprendem técnicas de banho em cães, corte de unhas, limpeza de orelhas, escovação de pelos, tosa higiênica e tosa geral. As aulas começam no dia 11 de novembro, em três turmas, sendo a Turma I às segundas-feiras, das 13h às 16h; a Turma II às quartas- feiras, das 9h às 12h; e a Turma III às sextas-feiras, das 9h às 12h.

Inaugurada em 28 de março de 2024, a Escola de Saúde e Bem-Estar Animal tem expectativa de atender 1.000 alunos por ano (maiores de 18 anos e com Ensino Médio completo) nos programas de capacitação, além de oferecer cerca de 200 banhos e tosa por mês, que serão aulas práticas do curso supervisionadas pelos professores.

Há pouco mais de um ano, São Caetano conta com o Hospital Veterinário Municipal, a Unidade Básica de Saúde Animal (Ubasa), a Escola de Saúde e Bem-Estar Animal, primeira do Brasil, e a Farmácia Veterinária Municipal. Ações pioneiras e que demonstram a preocupação da Administração em todas as vertentes.