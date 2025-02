São Caetano abre inscrições para curso de Ballet Clássico na Escola de Bailado Laura Thomé

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou que as vagas para 2025 do curso de ballet clássico na Escola Municipal de Bailado “Laura Thomé” estão abertas. O período de inscrições vai de 17 a 20 de fevereiro, das 9h às 17h, na sede da instituição (Rua João Ramalho, 100, Bairro Nova Gerty).

O edital com todas as condições e critérios de participação no processo seletivo está disponível no Diário Oficial local, publicado nesta quinta-feira (6). São 100 vagas disponíveis no total – 40 no período matutino, 39 no vespertino e 21 para o noturno, que é preferencial para quem estuda em escolas de turno integral.

As vagas são exclusivas para munícipes. Os responsáveis devem apresentar original e cópia de um documento de identidade (RG ou CPF), original e cópia das contas de luz ou água dos últimos dois meses (dezembro de 2024 e janeiro de 2025) ou o contrato de locação e o recibo do aluguel dos dois últimos meses, além dos carnês do IPTU (se proprietário) de 2024/2025 para comprovar residência. Também é necessário apresentar uma foto 3×4 do ingressante e declaração escolar constando o horário de entrada e saída de onde o aluno estuda.

A candidatura para meninas deve seguir a faixa etária exigida para inscrição ou completar até 28 de fevereiro de 2025:

1° ano – 7 a 9 anos e 11 meses

– 2° ano – 8 a 10 anos e 11 meses

– 3° ano – 9 a 11 anos e 11 meses

– 4° ano – 10 a 12 anos e 11 meses

Para a inscrição de meninos, não é preciso seguir a faixa etária ou ano estabelecido no edital.

O exame de seleção será realizado em 21 de fevereiro, na sede da instituição. O horário será definido a cada participante no ato da inscrição, conforme o número de vagas de cada período e ano. O resultado será divulgado no dia 24 do mesmo mês, das 14h às 17h, fixado na sede da escola. Não será informado o resultado por telefone. As matrículas deverão ser realizadas entre os dias 24 e 26, das 9h às 17h, no mesmo local.

Para outras informações, ligue para: (11) 4233-7672.