São Caetano abre inscrições para aulas gratuitas de idiomas em 2025

O DOE (Diário Oficial Eletrônico) da Prefeitura de São Caetano do Sul desta segunda-feira (18/11) traz as orientações para os moradores da cidade que queiram se inscrever nos cursos gratuitos de idiomas para o exercício de 2025 da Escola Municipal Paulo Sérgio Fiorotti. As inscrições ficarão abertas de 25 a 29 de novembro e deverão ser feitas no endereço eletrônico educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br.

A escola oferece 880 vagas no total, sendo 440 de Inglês, 200 de Espanhol, 100 de Francês, 60 de Alemão, 40 de Italiano e 40 de Português. Todas são destinadas, exclusivamente, a moradores de São Caetano.

As vagas para o curso de Inglês podem ser preenchidas por alunos matriculados no Ensino Fundamental II, a partir do 6º ano, em 2025, até candidatos com nível superior. Para os cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Português, os candidatos deverão estar matriculados a partir do 9º ano em 2025, até candidatos com nível superior.

O candidato poderá optar somente por um idioma estrangeiro. Caso já esteja cursando um idioma estrangeiro na Escola Municipal de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti poderá se inscrever somente para o curso de Português.

SORTEIO

No caso de ocorrer número maior de inscritos em relação ao número de vagas disponíveis, haverá sorteio público para o preenchimento das vagas.O sorteio será eletrônico e ocorrerá no Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Drª Zilda Arns (Cecape), na Rua Tapajós, 300, Bairro Barcelona, no dia 9 de dezembro de 2024, segunda-feira, às 9 horas.

O sorteio poderá ser acompanhado, presencialmente, por até 120 pessoas, ou preferencialmente, pelo link disponível no endereço: educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br

Os resultados serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do município (http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br) e no Portal da Educação, no endereço eletrônico educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br no dia 12 de dezembro.

As listas com os candidatos sorteados também serão afixadas na Escola Municipal de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti, na Rua Visconde de Inhaúma, 905, no Bairro Oswaldo Cruz, na mesma data, a partir das 14h.

As matrículas serão realizadas nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2024, das 9h às 20h, na Escola Municipal de Idiomas. O candidato será matriculado no período que escolheu no formulário de inscrição (manhã, tarde ou noite). A Escola garante apenas o período pelo qual o candidato optou no ato da inscrição, ficando totalmente a seu critério os dias da semana e horários para formação das turmas. Para os cursos noturnos, o candidato deverá ter 14 anos ou a completar até 1º de março de 2025 (conforme Estatuto da Criança e do Adolescente).