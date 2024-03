São Caetano abre editais para credenciamento de profissionais que queiram participar da Entoada Nordestina

A Secult (Secretaria de Cultura) de São Caetano do Sul abre inscrições gratuitas para a inscrição de artistas e comerciantes das áreas cultural e gastronômica que tenham interesse em participar da 13ª Entoada Nordestina, evento que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de abril.

Nesta sexta-feira (22/3) o Diário Oficial Eletrônico traz dois editais, que visam a compor a programação da 13ª Entoada Nordestina.

O edital n° 005/2024 é destinado ao credenciamento de apresentações artísticas e culturais e está aberto até o dia 8 de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do portal da Secult (https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult).

Já o edital n°006/2024 é destinado ao credenciamento de barracas de alimentação, barracas de artesanato, stands especiais, transporte não motorizado, brinquedos infláveis e máquinas de diversões eletrônicas. As inscrições devem ser feitas de maneira presencial na sede da Secretaria de Cultura (Avenida Doutor Augusto de Toledo, 255, Santa Paula) da próxima segunda-feira (25/3) até o dia 8 de abril, das 10h às 17h.

Regras, prazos e critérios de participação, bem como a relação de documentos exigidos para os quatro editais, estão disponíveis no portal da Secult e no DOE (Diário Oficial Eletrônico) do dia 22/3 no link https://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br/download/VisualizadorDocumento.aspx?docID=1888