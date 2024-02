São Bernardo vistoria 2.000 imóveis durante sábado de combate à dengue

Em continuidade ao trabalho de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana, a Prefeitura de São Bernardo vistoriou cerca de 2.000 imóveis neste sábado (17/2), durante mutirão coordenado pela Secretaria de Saúde, e que contou com apoio de cerca de 1.000 voluntários, profissionais integrantes da Administração Municipal. Desde janeiro, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) já visitaram mais de 99,2 mil residências.

Um dos voluntários, o prefeito Orlando Morando, destacou que o objetivo principal da ação é orientar a população sobre os riscos de deixar água parada. “Estamos num momento de alerta em relação ao aumento de casos de dengue no mundo todo. O Brasil já ultrapassou a marca de 550 mil contaminações, foram confirmadas 15 mortes no Estado de São Paulo e, em São Bernardo, são 38 casos contraídos no próprio município e outros 81 importados de outras cidades. Acredito que informação e ação devem caminhar juntas e é exatamente isso o que estamos fazendo”, diz.

As vistorias percorreram os bairros com maior incidência epidemiológica e entomológica, entre eles a região do Planalto, Vila Dayse, Jardim do Mar, Nova Petrópolis, Centro e Assunção. Entre os cerca de 2.000 imóveis visitados no último sábado (17/2), foram encontradas larvas do Aedes aegypti em 29 deles. Desde janeiro, as 99,2 mil visitas realizadas resultaram na eliminação de 258 criadouros do mosquito.

Secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho destaca que a mobilização para o combate da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana é permanente, no entanto, é intensificada no período mais quente do ano. “É importante que toda a população esteja atenta ao tema. O trabalho dos agentes de combate às endemias vem somar, na coleta de amostras de larvas, escoando águas paradas, orientando os moradores sobre como prevenir a reprodução do mosquito”, observa.

A dona de casa Dilza Pereira Barros, 75 anos, considera importante toda essa mobilização contra a dengue pela cidade. “Eu costumo guardar água da chuva para jogar no quintal, mas deixo as vasilhas tampadas e faço uma vistoria todos os dias para verificar se está tudo certo. Acredito que se cada um fizer a sua parte, podemos superar essa doença”, comenta a moradora do Jardim do Mar.

ATENÇÃO – A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. Os principais sintomas são febre (39°C a 40°C), dor de cabeça, prostração, dores musculares e/ou articulares e dor atrás dos olhos. Conforme explica o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, o paciente não deve realizar automedicação, mas sim procurar atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima da sua residência.

COMBATE – Denúncias e solicitações referentes a focos ou locais que oferecem condições propícias à criação de mosquitos podem ser feitas por meio do disk-dengue, pelos telefones 0800-0195565, (11) 4365-3349, 4367-3306 e 4368-8153.