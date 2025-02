São Bernardo vence o Guarani e se aproxima da classificação no Paulistão

Pelo Campeonato Paulista, o São Bernardo conquistou uma vitória crucial contra o Guarani, que deu ao clube do ABC uma sólida vantagem na liderança do Grupo D. A partida, realizada neste domingo (16) no estádio 1º de Maio, terminou com um placar de 1 a 0, com Guilherme Queiroz sendo o responsável pelo único gol do confronto.

Com esta vitória, o São Bernardo soma agora 22 pontos e lidera a chave, superando a Ponte Preta, que ocupa a segunda posição com 19 pontos. Para garantir sua classificação para a próxima fase nesta rodada, a equipe precisará torcer por uma derrota do Palmeiras no clássico contra o São Paulo.

Por outro lado, apesar da derrota, o Guarani permanece na zona de classificação do Grupo B. No entanto, o time corre o risco de perder a liderança em caso de vitória do Santos contra o Água Santa. Com 11 pontos, o Guarani está empatado com Red Bull Bragantino e Portuguesa, mas mantém a frente nos critérios de desempate. O Santos, atualmente em quarto lugar com nove pontos, pode subir para 12 e assumir a primeira posição se vencer.

Como foi a história do jogo?

Desde os primeiros minutos de jogo, o São Bernardo demonstrou sua intenção ofensiva, criando oportunidades como um chute perigoso de Fabrício Daniel que foi defendido por Gabriel Mesquita. O jogo se manteve equilibrado e aberto, com o Guarani até mesmo marcando um gol que foi anulado por impedimento.

O clima quente influenciou no ritmo da partida, que diminuiu consideravelmente ao longo do tempo. Contudo, antes do intervalo, o Guarani quase empatou ao acertar o travessão em uma cobrança de falta de Caio Mello. Na volta para o segundo tempo, o São Bernardo foi eficaz e abriu o placar logo nos primeiros minutos: Rodrigo Ferreira fez um cruzamento rasteiro que Guilherme Queiroz converteu em gol. Após análise do VAR, a legalidade do gol foi confirmada.

Após estar à frente no marcador, o São Bernardo passou a administrar sua vantagem com posse de bola e jogadas de contra-ataque. Enquanto isso, o Guarani lutava para encontrar soluções criativas para furar a defesa adversária. Nos momentos finais da partida, mesmo tendo um gol ampliado por Lucas Raian anulado pelo VAR, o time da casa conseguiu manter o controle do jogo até seu término.

O próximo compromisso do Guarani será na quarta-feira (19), quando enfrentará o Velo Clube no estádio Brinco de Ouro em Campinas às 19h. O São Bernardo FC retorna ao campo na quinta-feira (21), às 21h35, para encerrar a 11ª rodada contra a Portuguesa no Pacaembu.