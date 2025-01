São Bernardo vence o Botafogo-SP e lidera o grupo D do Paulistão

Na noite deste domingo (26), o São Bernardo conquistou uma vitória importante sobre o Botafogo-SP, com um placar de 1 a 0, em uma partida realizada no Estádio Santa Cruz, pelo Campeonato Paulista.

RESOLVEU O JOGO, GANHOU O TROFÉU!

Rodrigo Ferreira fez o gol do São Bernardo e foi eleito craque do jogo!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil #7kbetbr pic.twitter.com/uvFW8DCVQB — Paulistão (@Paulistao) January 27, 2025

O confronto foi bastante afetado pelas condições climáticas adversas, já que uma forte chuva exigiu a interrupção do jogo durante o intervalo. O gol decisivo da partida aconteceu nos minutos finais, quando o lateral-direito Rodrigo Ferreira cobrou uma falta que acabou desviando e surpreendendo o goleiro adversário.

Com este resultado, o Botafogo-SP permanece com apenas dois pontos, ocupando a última posição do Grupo A, onde Mirassol, Corinthians e Inter de Limeira se destacam. Por outro lado, o São Bernardo subiu para a liderança do Grupo D, somando agora nove pontos, à frente de Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi marcado pela dificuldade dos times em se adaptarem ao gramado molhado. Apesar de jogar fora de casa, o São Bernardo conseguiu criar as melhores oportunidades, com destaque para as tentativas do atacante Léo Jabá e do zagueiro Edson, que quase anotou um gol contra. A única chance clara do Botafogo-SP na primeira etapa veio aos 48 minutos, quando Douglas Baggio arriscou de fora da área, mas não conseguiu marcar.

No intervalo, a chuva se intensificou e a arbitragem, sob a liderança de Renan Pantoja de Quequi, decidiu suspender temporariamente a partida para avaliar as condições do campo. Após uma pausa inicial de 30 minutos e uma nova análise que exigiu mais 15 minutos, o jogo foi retomado.

No segundo tempo, o Botafogo-SP começou pressionando mais. Silvinho e Leandro Maciel tiveram boas chances para marcar, mas não conseguiram converter. Em um momento polêmico, o time da casa teve um pênalti inicialmente marcado em sua favor, após Alisson Cassiano se envolver em uma jogada com Lucas Tocantins; no entanto, após consulta ao VAR, a penalidade foi anulada.

À medida que o tempo avançava e parecia que a partida terminaria sem gols, Rodrigo Ferreira fez uma cobrança de falta aos 42 minutos que desviou na barreira e enganou o goleiro João Carlos, garantindo assim a vitória ao São Bernardo.

O próximo desafio para o Botafogo-SP será contra o Água Santa na quarta-feira (29), às 21h30, novamente no Estádio Santa Cruz. Enquanto isso, o São Bernardo enfrentará o Santos no mesmo dia, às 18h30, no Estádio Municipal 1° de Maio.