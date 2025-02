São Bernardo vence mais uma e segue líder do grupo no Paulistão

O São Bernardo faz, até aqui, uma grande campanha no Paulistão 2025. São seis compromissos disputados, com apenas uma derrota e imponentes cinco vitórias na competição, fazendo o Bernô liderar o Grupo D, com 15 pontos, na frente do Palmeiras, que tem 11.

Triunfo fora de casa e primeiro gol de Rodolfo

O último triunfo veio fora de casa, contra a Inter de Limeira. O Tigre venceu por 2×1 e comemorou. Quem marcou pela primeira vez com as cores do São Bernardo foi o atacante Rodolfo, uma das principais contratações do clube. Ele fez questão de exaltar o espírito coletivo durante a partida.

“Acho que acima de tudo merecemos essa vitória, fomos melhores. Conseguimos fazer o nosso jogo, criamos as chances e quando precisou nos doamos bastante, tivemos esse espírito coletivo. Feliz demais em fazer meu primeiro gol, mas principalmente com mais uma vitória importante pra gente no Paulistão”, afirmou o jogador, que fez seu segundo compromisso pela equipe.

Foco no Novorizontino

Rodolfo já prefere, no entanto, focar no próximo compromisso que o Bernô tem pela frente. Na quinta-feira, em casa, é a vez de receber o Novorizontino. “Temos mais uma partida muito difícil contra um adversário que tem um ótimo time, bem montado. É mais uma final pra gente, é assim que estamos tratando. É trabalhar bem até o jogo, focar bastante. Contamos também com nosso torcedor nos incentivando”, finalizou o atacante.

São Bernardo e Novorizontino duelam às 19h de quinta-feira, no Primeiro de Maio.