São Bernardo vence Guarani e assume liderança isolada do Grupo D no Paulistão

O São Bernardo conquistou mais uma grande vitória no Campeonato Paulista, ao vencer o Guarani por 1×0, jogando em casa. Com esse resultado, a equipe comandada por Ricardo Catalá chega aos 22 pontos, ficando com a segunda melhor campanha geral e assumindo a liderança isolada do Grupo D.

Bom começo de temporada

“Graças a Deus as coisas estão acontecendo de uma maneira importante nesse começo de ano. Nossa equipe vem fazendo grandes jogos e conquistando os resultados. Espero que a gente continue mantendo esse desempenho na sequência da temporada”, revelou Romisson, um dos destaques do jogo.

Romisson, que teve participação decisiva no gol da vitória, e que já esteve presente em todos os dez jogos da temporada, destacou a dificuldade do Campeonato Paulista.

A competitividade do Paulistão

“É o campeonato estadual mais difícil do Brasil, não só pelos clubes envolvidos, mas pelo nível de investimento que é feito. Estamos felizes com o desempenho, mas sabemos que precisamos continuar nesse ritmo para alcançar nossos objetivos na temporada”, finalizou o jogador.

Próximo desafio

O próximo compromisso do São Bernardo será na quinta-feira (20), às 21h35, contra a Portuguesa, fora de casa, também pelo Paulistão.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.